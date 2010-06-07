آخرین وضعیت نقل و انتقالات تیم فوتبال سپاهان/ وضعیت عماد رضا مشخص نیست

مسعود تابش در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت باشگاه سپاهان در فصل نقل و انتقالات گفت: فابیو جانواریو، هاشم بیگ زاده، رضا ناصحی و محمدحسن رجب‌زاده بازیکنان جدید تیم هستند، ضمن اینکه قرارداد مهرداد کریمیان را هم تمدید کردیم.

وی در مورد بازیکنانی که از جمع نفرات سپاهان جدا شده اند، اظهار داشت: رحمان احمدی، بهمن طهماسبی، آرماندو و علی مولایی که در این فصل کمتر به آنها بازی رسید، از جمع نفرات ما جدا شدند که امیدوارم در تیم‌های بعدی بیشتر به آنها بازی برسد ولی سایر بازیکنان سپاهان در این تیم می مانند.

قائم مقام باشگاه سپاهان اصفهان با تاکید بر اینکه تمرینات سپاهان از روز سه شنبه با حضور امیر قلعه نویی آغاز می شود، اضافه کرد: ما بر اساس نظرات ایشان بازیکنان جدید خود را به خدمت گرفتیم و زودتر از همه تیم‌ها هم تمرینات خود را شروع می کنیم. ضمن اینکه دو بازیکن لیگ برتری دیگر را هم بر اساس نیازهای تیم و نظرات قلعه نویی جذب خواهیم کرد.

وی در مورد آخرین وضعیت عمادرضا هم تاکید کرد: عمادرضا دوست دارد در سپاهان بماند و اگر با وی به توافق نهایی دست یابیم این بازیکن فصل آینده هم با پیراهن سپاهان در لیگ برتر به میدان می رود.

تابش در پایان در مورد آخرین وضعیت کادرفنی تیم سپاهان گفت: قطعا ثبات در کادر فنی می تواند عامل موفقیت باشد. البته امیر قلعه‌نویی هم مشکلی با کادر فنی سال گذشته نداشت و همه نفرات کادر فنی را هم برای فصل آینده حفظ کردیم.