کارت طلایی 30 هزار فرهنگی در قزوین آماده توزیع است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، رحیم امیری عصر یکشنبه در نشست مشترک مدیران مدارس ناحیه دو با کارشناسان بیمه ایران اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش با انعقاد قرارداد با شرکت بیمه ایران، بیمه طلایی را به عنوان بیمه مکمل درمان فرهنگیان در نظر گرفته است.

وی افزود: در زمان حاضر بیمه ایران با مراکز درمانی قرارداد دارد و در مراکز درمانی و بیمارستانهایی که طرف قرارداد این بیمه نیستند، فرهنگیان می‌توانند پس از گرفتن معرفی نامه، هزینه درمان خود را از بیمه دریافت کنند.



رئیس اداره صدور بیمه ایران در استان قزوین یادآور شد: چنانچه فرهنگیان قبل از دریافت بیمه طلایی به مراکز درمانی مراجعه کنند باید دارای معرفی نامه آموزش و پرورش باشند اما پس از صدور کارتهای بیمه طلایی دیگر نیازی به معرفی نامه نیست.

وی تصریح کرد: همه هزینه‌های درمانی فرهنگیان مانند هزینه‌های کلینیکی، پاراکلینیکی، جراحی‌های عمومی و تخصصی، بر اساس تعرفه نظام پزشکی به طور کامل پرداخت می‌شود و بر اساس تفاهمنامه شرکت سهامی بیمه ایران و وزارت آموزش و پرورش، فرهنگیان در بیمارستان‌ها و مراکز طرف قرارداد وجهی را پرداخت نمی‌کنند و مراکز فاقد طرف قرارداد نیز براساس قانون 20 درصد فرانشیز کسر و بقیه آن را بیمه‌ گر پرداخت می‌ کند.



امیری گفت: حق بیمه طلایی فرهنگیان در هر ماه 120 هزار ریال است که از این مبلغ 60 هزار ریال را آموزش و پرورش در قالب یارانه و 60 هزار ریال را نیز فرهنگیان پرداخت می ‌کنند.



رئیس اداره صدور بیمه ایران در استان قزوین همچنین در خصوص تعهدات مختلف بیمه، سقف پرداخت و انواع بیمه‌ها شامل بیمه

شخص ثالث و بیمه بدنه خودرو، آتش‌سوزی منزل، حوادث و بیمه تکمیلی مطالبی را بیان کرد.

تعهدات بیمه ایران برای سزارین تا سقف 10 میلیون ریال، دندان پزشکی تا سقف دو میلیون ریال، خرید عینک 500 هزار ریال، لیزر چشم برای هر چشم سه میلیون ریال، آمبولانس داخل شهر 600 هزار ریال و بیرون شهر یک میلیون و 100 هزار ریال تعیین شده است.

همچنین برای سایر بیماری‌ها، جراحی بزرگ خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی هیچگونه سقفی تعیین نشده و بر اساس تعرفه نظام پزشکی است.