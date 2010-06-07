18گونه حیات وحش آذربایجان شرقی در خطر انقراض

بیوک رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: 17 گونه از این تعداد مربوط به پرندگان و یک گونه دیگر مربوط به پستانداران است.

به گفته وی گونه های در معرض خطر انقراض آذربایجان شرقی در مناطق حفاظت شده ارسباران و کیامکی استان زیست می کنند.

مدیر کل محیط زیست آذربایجان شرقی اظهار داشت: 69 گونه پرنده،‌ هشت گونه پستاندار،‌یک گونه آبزی و یک گونه دوزیست و خزنده حمایت و حفاظت شده در آذربایجان شرقی شناسایی شده است که 18 گونه از این تعداد در معرض خطر انقراضند.

رئیسی همچنین احتمال تاثیر تشعشعات ایستگاه های پخش سیگنال های مخابراتی (آنتن های بی تی اس) بر سلامت گونه هایی از پرندگان را رد نکرد و گفت: این موضوع هم اکنون توسط کارشناسان محیط زیست و با همکاری مسئولان مخابرات در دست بررسی است و نتیجه آن تا یک هفته آینده اعلام خواهد شد.

مدیر کل محیط زیست آذربایجان شرقی با اذعان به کمبود امکانات محیط بانان استان، تصریح کرد:محیط بانان آذربایجان شرقی تا حد ممکن به امکانات مورد نیاز تجهیز شده اند و به زودی 14 محیط بان جدید در مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان جذب و مشغول به خدمت خواهند شد.

پساب مواد باطله مس مزرعه مشکل زیست محیطی نداشت

مدیر کل محیط زیست آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به وضعیت حادثه پساب های مس مزرعه در اهر اعلام کرد: بررسی ها نشان داد پساب مواد باطله معدن "مس مزرعه" اهر که در رودخانه های همجوار نفوذ کرده بود، فاقد مشکل زیست محیطی است.

بیوک رئیسی افزود: 25 تا 30 درصد مواد باطله این کارخانه به رودخانه‌های واقع در شهرستان اهر سرازیر و سبب آلوده گشتن مزارع این شهرستان شد که البته نتیجه بررسی های کارشناسی نشان داد پساب این مواد فاقد مشکل زیست محیطی است.

وی با تاکید بر اینکه مواد باطله مس مزرعه مدیریت شده است،‌ گفت: مواد باطله این کارخانه از رودخانه های همجوار لایروبی شده و مواد باطله هم اکنون توسط کارشناسان محیط زیست آنالیز می شود.

مدیر کل محیط زیست آذربایجان شرقی ادامه داد: این کارخانه،‌ واحدی سنتی است که فعلاً فعال نیست.

وی یادآور شد: بارش باران شدید در دو هفته گذشته و سرازیر شدن نزولات جوی به حوضچه‌های معدن "مس مزرعه" اهر باعث سرریز و شکستن سد باطله این معدن شد.

به گفته رئیسی، در پی این حادثه، سیلاب مواد باطله این معدن به راه افتاده و موجب وارد شدن خسارت به باغات و مزارع روستاهایی که در مسیر این سیلاب قرار داشتند، شد.

مجوزی برای توسعه مس سونگون داده نشده است/توسعه مس سونگون فقط در صورت موافقت سازمان محیط زیست

مدیر کل محیط زیست اذربایجان شرقی اعلام کرد: تا کنون مجوزی از سوی سازمان محیط زیست برای توسعه مجموعه مس سونگون ورزقان داده نشده است.

بیوک رئیسی افزود: پروژه توسعه مس سونگون مانند سایر پروژه ها مشمول ارزیابی های زیست محیطی می شود که تا کنون ارزیابی زیست محیطی این پروژه صادر نشده است.

وی تاکید کرد: با تداوم وضعیت موجود صدور ارزیابی زیست محیطی برای توسعه مس سونگون غیرممکن است.

مدیر کل محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: صدور مجوز برای توسعه مس سونگون منوط به عملیاتی کردن تکنولوژی هایی است که خطر وارد کردن آسیب های زیست محیطی ناشی از توسعه این مجموعه را از بین می برد.

رئیسی بدون اشاره به جزئیات این تکنولوژی و استانداردها افزود:تنها در صورتی که مجوزهای لازم از سوی کارگروه ارزیابی زیست محیطی صادر شود توسعه مس سونگون بلامانع خواهد بود.