تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هفدهم خردادماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با بیست و چهارم جمادی الثانی سال 1431 هجری قمری و برابر است با هفتم ژوئن سال 2010 میلادی.

- در ادامه بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال جام باشگاه‌های آسیا و انتخابی جهان امروز تیم پیکان نماینده کشورمان در این مسابقات در سومین دیدارش به مصاف نماینده ازبکستان می رودد.

- در ادامه دیدارهای تدارکاتی ملی امشب تیم‌های فوتبال تانزانیا و برزیل برابر هم به میدان می روند.

- رقابت‌های اوزان 60 و 84 کیلوگرم کشتی فرنگی و 74 و 84 کیلوگرم کشتی آزاد رقابت‌های جایزه بزرگ گرجستان امروز در شهر تفلیس برگزار می‌شود.

- حسین رضازاده سرپرست فدراسیون وزنه برداری عصر امروز برای حضور در مجمع سالیانه هیئت وزنه برداری مازندران به این استان سفر می کند.

- پانزدهمین دوره مسابقات تنیس روی میز پیشکسوتان قهرمانی جهان از امروز با حضور نمایندگان کشورمان و دیگر کشورهای جهان در چین می شود.