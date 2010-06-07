متکدیان خارجی سیمای شهر گردشگر پذیر نور را دگرگون کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها شهر نور پر شده از متکدیان خارجی به طوری که حضورشان در جای جای شهر برای شهروندان به یک معضل تبدیل شده است.

شهرستان نور به لحاظ وجود مناطق تاریخی، گردشگری و زادگاه شخصیت های بزرگ سیاسی، علمی و فرهنگی کشور از شهرهای مهم ایران محسوب می شود که این روزها متکدیان موجب شدند تا چهره شهر از دید ونظر مردم ومسافرین تغییر کند.

حسین پیش سرائیان یکی از شهروندان نور به خبرنگار مهر گفت: تهی دست، گدا و تکدی گران در دیگر شهرها نیز حضور دارند اما امروز وجود تکدی گران در نور یک مشکل شده است.

عیسی علیپور دیگر شهروند نوری اعلام کرد: حتی یکی از متکدیان حاضر در این شهر نیز از خود نور نیست بلکه از دیگر شهرها و تعداد زیادی از آنها از کشورهای خارجی هستند.

علی رضا حسین زاده یکی دیگر از شهروندان نور بیان داشت: به راحتی از موضوع حضور تکدی گران به ویژه افرادی که از خارج از کشور به نور می آیند، نباید گذشت.

وی افزود: حضور این افراد در شهر می تواند یک تهدید برای جامعه و جوانان باشد.

حسین زاده اضافه کرد: متکدیان خارجی به دلیل آنکه هویت آنان شناسایی نشده می توانند با خود بسیاری موارد غیرمجاز را وارد شهر کنند و عاملی برای بروز بسیاری از مشکلات اجتماعی باشند.

برای جمع آوری متکدیان نشستهای متعدد و بحثهای فراوانی در استانداری و فرمانداری بیان شد اما نه تنها تکدی گران از شهر خارج نشدند بلکه روزانه بر تعداد آنها افزوده می شود وگاها گزارش هایی به دستمان می رسد که به وسیله مینی بوس از دیگر شهرها وکشورهای همسایه در نور حضور پیدا می کنند.

تعداد زیادی ازاین افراد از کشور پاکستان هستند و برخی با جسم ناقص در بین شهروندان حضور می یابند و باعث تضعیف روحیه مردم در نخستین ساعات روز کاری می شوند در حالی که مسئولان باید نشاط و شادابی را برای مردم فراهم آورند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان نور با تایید حضور افراد متکدی در این شهرستان اظهار داشت: تمام تلاش مان بر این بوده که با هماهنگی فرمانداری و ماموران انتظامی متکدیان موجود را در نور جمع آوری کنیم.

ریحان عزتی افزود: برخورد با متکدیان و جمع آوری آنها به صورت یک عملیات ویژه صورت خواهد گرفت به نوعی که امکان بازگشت دوباره برای آنها به حداقل ممکن برسد.

وی تصریح کرد: در تلاش هستیم پس از جمع آوری متکدیان از شهر با بکارگیری ماموران شهرداری نور بر کنترل و نظارت بیشتر در شهر این افراد امکان برگشت دوباره را نداشته باشند.

فرماندار نور در این باره به مهر اظهار داشت:عواملی مختلفی چون فضای سبز، نظافت، رنگ آمیزی، احترام به یکدیگرو ترافیک می تواند در چهره شهر تاثیرگذار باشد اما وجود متکدیان غیرمعمول چهره شهر را مخدوش می کنند.

عبدالله ملکی افزود: حضور متکدیان غیرمعمول چهره شهرستانی نور را ناپسند کرده است.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از این متکدیان گاها با استفاده از خودروهای نیسان ومینی بوس به این شهرستان ورود پیدا می کنند، تصریح کرد: احتمال اینکه این تعداد از متکدیان به صورت سازمان یافته در شهرحضور پیدا کرده باشند، بالاست.

ملکی با بیان اینکه برای برخورد با متکدیان این شهرستان به صورت ضروری جلسه ای تشکیل شد، اذعان داشت: ماموران انتظامی با هماهنگی بهزیستی نور به زودی در قالب یک طرح عملیاتی به صورت هفتگی متکدیان این شهرستان را جمع آوری وبه نوعی که امکان برگشت دوباره آنان به نور نباشد با اتوبوس با نظارت مستمر از نور واستان خارج می شوند.

وی خاطرنشان کرد: در یک عملیات با همکاری ماموران انتظامی، شهرداری وبهزیستی وفق به جمع آوری حدود80 متکدی در این شهرستان شدیم که با خودورو از نو واستان خارج شدند.

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر خبر حضور متکدیان پاکستانی را در شهر نور تکذیب کرد و افزود: تاکنون هیچ گزارشی از حضور متکدیان خارجی در مازندران به این اداره کل واصل نشده است.

سید علی اصغر حسینی با اشاره به اینکه پوشش ظاهری این تعداد متکدیان در شهر نور به لباس کشورهای همسایه شباهت دارد افزود: تصور مردم بر این بوده که این افراد متکدی پاکستانی هستند در صورتی که این متکدیان ایرانی هستند.

وی شهرداری را متولی جمع آوری متکدیان در شهرها اعلام کرد و افزود: شهرداران باید با هماهنگی فرمانداری ها نسبت به جمع آوری متکدیان داخل شهر اقدام کنند.