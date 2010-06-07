نخستین سیستمهای مانیتورینگ هوشمند در ناوگان حمل و نقل مشهد راه اندازی می شود

هادی نظامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان اینکه راه اندازی این سیستم باعث رضایت شهروندان از خدمات حمل و نقل شهری می شود، افزود: قابلیتهای این سیستم که در ارتباط با کارهای فرهنگی، اجتماعی و خدمات شهری بوده، بیشترین امکانات تصویری و صوتی را از جمله اعلام مسیرهای اتوبوس ها، اعلام مکانهای فرهنگی، علمی، تجاری در موقعیتهای زمانی هر مکان، پخش پیام های ترافیکی، اجتماعی، بهداشتی و سلامت، فیلم های کوتاه آموزشی و سرگرمی، مسابقات و مستندات جذاب در ترافیک جهت سرگرمی را به شهروندان در طول سفر شهری خود تقدیم می کند.

وی افزود: در این سیستم فعالیتهای فرهنگی از قبیل احکام شرعی، تفسیر قرآن، صوت قرآن، پخش اذان و پیشخوانی، بیان خاطرات شهدا و... انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: در راستای فعالیتهای شرکت، سیستمهای بلوتوث، بلیط کارت های اعتباری و سیستم مکان یاب هوشمند (AVL) و تابلوهای اعلام مسیر در ناوگان حمل و نقل شهری در تمام کشور اجرا می شود.

نظامی ادامه داد: سیستم GPS های بسیار دقیق که توسط این شرکت در داخل ناوگان حمل و نقل شهری پایه ریزی شده به صورت دستگاه های مدرن داخل اتوبوس نصب می شود که با توجه به برنامه ریزی ها و مسیریابی هایی که توسط GPS برای هر خط اتوبوس انجام می شود علاوه بر نمایش حرکت اتوبوس بر روی نقشه شهر، ایستگاه ها و مراکز تفریحی و توریستی را به صورت صوتی و تصویری اعلام می کند.

وی اظهار داشت: از قابلیتهای ویژه این سیستم در صورت نصب سیستمهای دیگر این است که سیستم در صورت تغییر مسیر اتوبوس یا عدم توقف در چند ایستگاه یا تغییر خط یا قرار گرفتن چند ایستگاه کنار هم یا روبروی هم دچار مشکل و خطا نمی شود.

مدیر شرکت صدرا سیر رضوان تصریح کرد: این سیستم به صورت هوشمندانه در طول روز اقدام به روز رسانی اطلاعاتی صوتی و تصویری و تبلیغاتی در ناوگان اتوبوسرانی شهری می کند.

وی خاطرنشان کرد: با نصب این سیستم می توان کلیه سیستم ناوگان اتوبوسرانی را از مرکز کنترل سازمان اتوبوسرانی بررسی کرد و اتوبوس هایی را که در مسیر خط های تعریف شده خود حرکت نمی نماید و یا اینکه در محل ایستگاه خود توقف مناسب ندارد شناخته شوند

وی ادامه داد: در قسمت بانک اطلاعاتی این سیستم می توان جهت، سرعت و مدت توقف هر دستگاه اتوبوس را ذخیره کرد که این می تواند در رفع بسیاری از مشکلات مدیریتی موثر خواهد بود.

مدیر صدرا سیر رضوان عدم حمایتهای دولتی و کمبود منابع مالی را مهمترین مشکلات پیش روی این شرکت برشمرد و اظهار داشت: با توجه به همت بالای متخصصین و فعالیتهای این جوانان، انتظار است که مدیریت ناوگان حمل و نقل کشوری و شهرداری ها توجه ویژه ای به این موضوع نمایند و ما را در راستای اجرایی شدن شهر الکترونیک یاری نمایند.

وی افزود: حداقل انتظاری که از مسئولان داریم این است که مسئولان مربوطه، خود در این موضوع پیش قدم باشند و حمایتهای لازم را از ما به عمل آورند زیرا که هدف این شرکت خدمت رسانی به مردم عزیز کشورمان است.