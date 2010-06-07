16 هزار واحد مسکن مهر در کردستان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد رسولی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای تامین مسکن استان کردستان اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در استان و همچنین اعلام وزارت خانه باید 16 هزار واحد مسکن مهر در سال جاری در کردستان به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام وزارت مسکن و شهرسازی قرار است که در سال جاری و در مجموع کشوری 637 هزار واحد مسکن مهر به بهره برداری برسد که از این میان 16 هزار واحد آن سهم استان کردستان است و محقق شدن این مهم به هماهنگی و تعامل بیشتر دستگاه ها و سازمانهای متولی امر در استان بستگی دارد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان بیان داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است که روند افتتاح و بهره برداری از واحدهای مسکن مهر در استان کردستان در ماه های مختلف سال 89 متفاوت باشد که در ماه های آخر سال باید میزان افتتاح ها افزایش یافته تا شاهد محقق شدن این میزان در پایان سال جاری باشیم.

رسولی از تلاش دولت برای افزایش میزان تسهیلات در بخش مسکن مهر خبر داد و گفت: یکی از برنامه های جدی دولت در بخش مسکن مهر تلاش برای افزایش تسهیلات است تا ضمن تسریع در انجام و بهره برداری از آن تا حدودی فشار وارد شده به مردم و متقاضیان برای تامین سهم آورده نیز کاهش پیدا کند.

وی همچنین خواستار افزایش همکاری بانک های عامل استان به ویژه بانک مسکن با متقاضیان مسکن مهر شد و خاطرنشان کرد: تسریع در پرداخت تسهیلات در راستای انجام بهتر کارهای مربوط به مسکن مهر در استان کردستان یک امر ضروری است و خوشبختانه در حال حاضر این وضعیت مناسب است ولی امیدواریم که همچنان بهبود پیدا کند.

در ادامه این جلسه همچنین چالشهای پیش رو و نارسایی های مسکن مهر در استان کردستان مطرح و با حضور مدیران ادارات و اعضا شورای تامین مسکن استان مورد بحث بررسی قرار گرفت.