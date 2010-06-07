آتش سوزی در جنگلهای سروآباد مهار شد/ خسارت به 70 هکتار رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مدیر کل منابع طبیعی استان کردستان در در این زمینه اظهار داشت: آتش سوزی که از ساعات پایانی روز جمعه در جنگلهای اطراف شهرستان سروآباد آغاز شده بود، با تلاش ماموران جنگلبانی و همچنین مشارکت مردمی شب گذشته مهار شد.

اکرم توفیقی خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل بی دقتی و بی توجهی مردم و همچنین افزایش وزش باد در این منطقه، بخشی از جنگلهای اطراف شهرستان سروآباد دچار حریق شد و به دلیل وجود علفهای خشک خیلی سریع این آتش سوزی گسترش پیدا کرده و به بیش از 70 هکتار از جنگلهای منطقه آسیب رساند.

وی ادامه داد: در روز اول آتش سوزی حدود 45 هکتار از جنگلهای سروآباد دچار حریق شد و در روز دوم نیز میزان این آتش سوزی به 25 هکتار از جنگلهای این منطقه آسیب رساند اما خوشبختانه مشارکت خوب مردم محلی و حضور به موقع نیروی های جنگلبان منابع طبیعی استان کردستان سبب شد این این آتش سوزی شب گذشته راس ساعت 20 به صورت کامل مهار شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان با اشاره به گرم شدن دمای هوا و همچنین افزایش وزش باد، خاطرنشان کرد: متاسفانه در اکثر سالهای گذشته نیز این دو عامل و همچنین بی دقتی مردم که برای تفریح به جنگلهای اطراف شهرهای استان مراجعه می کنند باعث بروز پدیده های آتش سوزی شده است.

توفیقی گفت: وجود سطح شیب دار جنگلهای استان از یک سو و وجود علفهای خشک از سوی دیگر باعث می شود که بر دامنه آتش سوزی ها افزوده و در نتیجه با وزش بادهای ملایم نیز این وضعیت حادتر شود که امیدواریم مردم دقت بیشتری در راستای حفاظت از جنگلها و مراتع استان کردستان داشته باشند.

وی بیان داشت: توجه به علائم هشدار دهنده که در مکانهای مختلف نصب شده و همچنین پرهیز از روشن کردن آتش در داخل جنگلها و مراتع استان کردستان از دیگر مواردی است که باید بیش از گذشته مورد توجه مردم استان قرار گرفته تا دیگر شاهدد بروز پدیده های این چنین نباشیم.

طی چند سال اخیر بارها جنگلها و مراتع استان کردستان به ویژه در شهرستانهای مریوان و سروآباد دچار حریق شده و متاسفانه باعث بروز خسارتهای نیز در این بخش شده است که به نظر می رسد افزایش نظارت دستگاه های متولی و همچنین اطلاع رسانی صحیح و مورد نیاز به مردم در این راستا مهم لازم باشد.