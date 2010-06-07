برای نجات محیط زیست کاری کنید/ تبدیل روزانه یک هکتار از خاک ایران به کویر

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان ستاد توسعه پایدار و محیط زیست شهرداری تهران با حضور در منزل دکتر مه لقاح ملاح سالخورده ترین فعال محیط زیست ایران و رئیس جمعیت زنان مبارزه با آلودگیهای زیست محیطی، دکتر پروین نصرتی دبیر انجمن متخصصان ایران و دکتر اسماعیل کهرم فعال محیط زیست و استاد دانشگاه از یک عمر فعالیت آنها در حوزه محیط زیست تجلیل کردند و برای مراقبت دائم پزشکی این پیشکسوتان، پرونده پزشکی تشکیل دادند.

در این دیدارها که عصر یکشنبه صورت گرفت، رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران در اولین دیدار و در منزل دکتر مه لقاح ملاح، سالخورده ترین فعال محیط زیست ایران و رئیس جمعیت زنان محیط زیست ایران با تاکید بر اینکه سرمایه های شهر تهران انسانهای فرهیخته و تاثیر گذار هستند، گفت: سرمایه های شهر تهران پلها، بزرگراهها و اماکن نیستند بلکه آدمهایی هستند که عمر خود را برای حفاظت از محیط زیست صرف کرده اند.



هادی حیدرزاده در این دیدارها که با حضور تیم پزشکی، خبرنگاران و کارشناسان محیط زیست شهرداری تهران صورت گرفت لوح یادبودی به نمایندگی از شهردار تهران و ستاد محیط زیست شهرداری تهران به دکتر مه لقاح ملاح، دکتر پروین نصیری و دکتر اسماعیل کهرم تقدیم کرد.



دکتر ملاح در این دیدار با اشاره به سابقه فعالیتهایش در سالیان دور گفت: با وجود اینکه فعالیتهایی از سوی برخی دستگاهها مثل شهرداری تهران برای مبارزه با آسیبهای زیست محیطی انجام می شود اما نکات ظریف مدیریتی در حوزه محیط زیست وجود دارند که از سوی مسئولان نادیده گرفته می شوند.





این فعال سالخورده محیط زیست که 94 سال سن دارد، افزود: در سال 56 تحقیقاتی انجام دادم و بر اساس آن نسبت به افزایش جمعیت و افزایش آلودگی هوای تهران هشدار دادم که تهران ظرفیت جمعیتی بیشتر از چهار میلیون نفر را ندارد ولی به هیچ وجه جدی گرفته نشد. اکنون باید پرسید آیا امروز تهران تحمل دوازده میلیون نفر انسان و این حجم از آلودگی را دارد؟



ملاح تاکید کرد: هزار و صد و هفتاد نفر عضو انجمن زنان مبارزه با آلودگیهای زیست محیطی هستند که این رقم برای جامعه ایران و وضعیت محیط زیست آن وحشتناک است و شرایط نشان می دهد که هیچ کدام از ما نتواسنته ایم محیط زیست را نجات دهیم.



این فعال محیط زیست با اشاره به آیات قران اظهار داشت: ما همه از خاک هستیم و خاک مورد احترام است از خاک گیاهان می رویند و گیاهان نفس ما هستند. باید به خودمان رحم کنیم و به خاک احترام بگذاریم.



رئیس جامعه غیر دولتی زنان محیط زیست ایران با اشاره به فعالیتهای شهردار تهران افزود: از قول من به قالیباف بگویید باید بلند شد و کاری کرد، جمعیت تهران زیاد است باید کم شود، اقتصاد تهران باید به حاشیه شهر و روستاهای اطراف برود. چرا باید 60 هزار روستا از سکنه خالی باشد و تهران از تراکم جمعیت نتواند نفس بکشد؟



ملاح با گلایه از وضعیت ناگوار محیط زیست کشور گفت: با اشک می گویم روزی یک هکتار از خاک ایران کویر می شود. من از چشم یک دیدبان به وطنم نگاه می کنم این وضعیت دردناک است باید کاری کرد، صدای یک پیرزن به تنهایی برای نجات محیط زیست ایران کافی نیست.



در ادامه سرکشی از پیشکسوتان محیط زیست تهران، رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران و هیئت همراه به دیدار دکتر پروین نصیری استاد دانشگاه و دبیر انجمن متخصصان محیط زیست ایران رفتند که در این دیدار تیم پزشکی این فعال 61 ساله محیط زیست را نیز معاینه کردند.



این استاد دانشگاه در این دیدار صمیمانه تاکید کرد: مشکلات محیط زیست ایران زیاد است و این تنوع مشکلات بر خلاف تنوع کیفیت محیطهای طبیعی است. ایران محیط زیست کم نظیری دارد ولی به دلیل نا آگاهی مردم و مسئولان مشکلات زیادی گریبان محیط زیست را گرفته که باید در این زمینه آگاهی رسانی کرد.



نصیری با اشاره به وضعیت آگاهی رسانی و شناخت مقوله محیط زیست در رسانه ها و افکار عمومی گفت: در 15 سال گذشته از این نظر رشد کرده ایم اما باید این آگاهی تبدیل به عمل شود. البته محیط زیست دیگر از یک مقوله لوکس به یک ضرورت تبدیل شده و مردم هم آموزش پذیر هستند اما مشکل مسئولانی هستند که از محیط زیست چیزی نمی دانند.



این متخصص محیط زیست تاکید کرد: در مورد وضعیت تهران باید راهکارها را اجرایی کرد چرا که سالهاست مشکلات محیط زیست تهران شناخته شده و حتما راهکارهایی هم ارائه شده که امروز باید اجرایی شوند تا تهران از این وضع بیرون بیاید.



نصیری که در حوزه آلودگیهای صوتی فعالیت آموزشی می کند، تاکید کرد: علاوه بر تدریس محیط زیست در دانشگاه در زمینه آموزش و مشاوره های زیست محیطی فعالیت می کنم.



همچنین در ادامه این دیدارها، هادی حیدرزاده مشاور شهردار تهران با ابلاغ پیام شهردار تهران به دکتر اسماعیل کهرم استاد دانشگاه و فعال محیط زیست از زحمات سالیان دراز این پیشکسوت محیط زیست ایران تجلیل کرد.





دکتر کهرم در این دیدار با ستایش از این اقدام ستاد محیط زیست شهردای تهران از تلاشهای محمد باقر قالیباف در حوزه مدیرت شهری و توجه ویژه به مقوله محیط زیست تشکر کرد.