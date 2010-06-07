۱۷ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۱۲

در دیدار متکی و شامی مطرح شد؛

تاکید لبنان بر حق جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به انرژی هسته ای

وزیر امور خارجه لبنان در دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: در مورد بیانیه سه جانبه تهران در خصوص تبادل سوخت هسته ای، رئیس جمهور لبنان اعلام کرد که استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز حق همه کشورهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که روز یکشنبه در حاشیه برگزاری نشست فوق العاده کمیته اجرایی سازمان کنفرانس اسلامی در جده صورت گرفت، الشامی افزود: موضع روشن و اعلامی ما این است در حالی که رژیم صهیونیستی در جوار ما دارای سلاح هسته ای است چرا باید سراغ ایران رفت که بر اساس شرع مقدس سلاح هسته ای را حرام می داند.

وزیر امور خارجه لبنان بار دیگر علاقه مندی مقامات عالیرتبه کشورش را برای تحکیم و تقویت بیشتر مناسبات با تهران مورد تاکید قرار داد.

متکی نیز در این دیدار با ابراز خشنودی از روابط نزدیک و دوستانه تهران - بیروت این مناسبات را در جهت منافع دو ملت، دو کشور و همگرایی، ثبات و رفاه منطقه خواند.

در این ملاقات همچنین پیرامون جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به کاروان آزادی و نشست فوق العاده کمیته اجرایی سازمان کنفرانس اسلامی تبادل نظر به عمل آمد.

