برخورد با سارقان خشن در طرح امنیت اجتماعی

سرهنگ محسن خانچرلی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی مهر با بیان این خبر افزود: در ادامه اجرای طرح امنیت اجتماعی به زودی با سارقان خشن در تهران برخورد می شود تا احساس امنیت به طور کامل در پایتخت حاکم شود.

وی ادامه داد: در این مرحله از طرح امنیت اجتماعی پلیس با کیف قاپان، زورگیران، جاعلان عناوین پلیس و سایر دستگاههای دولتی برخوردی جدی و قاطع می کند.

معاون عملیات نیروی انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: کیف قاپان و زورگیران در سالهای اخیر تاثیر زیادی در ایجاد احساس ناامنی در پایتخت داشته اند که با اجرای این مرحله از طرح امنیت اجتماعی این وضعیت تغییر می کند.

پیش از این نیز رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اینکه 98 درصد کیف قاپیها در تهران توسط موتورسیکلت به ویژه موتورهای تندرو انجام می شود گفته بود که گشتهای شکار پلیس آگاهی از ابتدای سال جاری در پایتخت راه اندازی شده تا در صورت مشاهده موارد مشکوک اقدام به دستگیری افراد و توقیف وسیله نقلیه آنها کنند.

