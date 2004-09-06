مقدمه هگل بر پديدار شناسي روح

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، اين ترجمه تازه با تفاسير مناسب از كتابي است كه احتمالاً مهمترين قطعه كوتاه هگل محسوب مي شود. مقدمه بر اولين اثر اصلي هگل، پديدار شناسي روح ، به واسطه شرح مواردي است كه درباره فلسفه هگل بسيار ابتكاري محسوب مي شود و بنياني را براي ديگر آثار وي به وجود مي آورد. هر چند كه مترجم در كتاب حاضر جملات بلند هگل را كوتاه كرده و ساختار پيچيده آن را نيز به بافت ساده تغيير داده است، اما در عين حال به كتاب اصلي وفادار مانده است.

قسمت اصلي اين كتاب را تفسير جزئيات آن تشكيل داده كه مقدمه اول كتاب نيز توضيحي در همين رابطه است. اين تفاسير باعث شده تا اظهارات هگل به سادگي قابل درك شود. اين در شرايطي است كه كتاب حاضر، مورد توجه محققان و دانش آموزان پيشرفته فلسفه قرار مي گيرد.

تفاسيري كه در اين اثر آمده اغلب فراتر از عبارت خاصي در متن است. اين امر سبب شده تا بافتي اصولي در اختيار مخاطب قرارگيرد و موضوعات موبوط به هگل و پيشينيانش ( كانت، اسپيونزا، ارسطو و فيخته، شلينگ و ديگران ) توضيح داده شود. مفسر از دست كم گرفتن برخي از انديشه هاي هگل كه در زمان ما كمتر مورد توجه قرار مي گيرد اجتناب و با خواندن متن هگل از تركيب اولويتهاي فلسفي خود با آن دوري كرده است.

"يرميياهو يوول"، استاد تدريس فلسفه و رئيس موسسه اسپيونزا بيت المقدس است. در ميان آثار او مي توان به « كانت و فلسفه تاريخ؛ اسپيونزا و ديگر بدعت گذاران» و « معماي تاريك: هگل نيچه ويهوديان» اشاره كرد.

