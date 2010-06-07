پناه بردن اعراب به شورای امنیت برای پیگیری جنایت اسرائیل بی فایده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرایه قطر در مطلبی که با عنوان "هیچ جایگزینی برای لغو محاصره غزه وجود ندارد" به چاپ رسید مسئولیت کشورهای عربی و جامعه بین الملل را در شرایط کنونی برای درهم شکستن محاصره غزه بسیار بزرگ دانست.

به نوشته الرایه قطعا جنایتی که رژیم اسرائیل علیه کاروان آزادی مرتکب شد مسئولیت بزرگی بر دوش کشورهای عربی و جامعه بین الملل برای از بین بردن محاصره ظالمانه غزه و حمایت از فلسطینیان قرار می دهد. به ویژه که این جنایت در همه ابعادش فرصتی برای اعراب به منظور درهم شکستن محاصره غزه فراهم آورد چرا که گستاخی اسرائیل را در برابر جامعه بین الملل فاش کرد.



الرایه درادامه خطاب به کشورهای عربی می نویسد: آنچه که زنان و مردان کاروان آزادی برای پیروزی غزه انجام دادند باید مشوق کشورهای عربی برای درهم شکستن محاصره غزه و همچنین تلاش برای محاکمه کردن اسرائیل به خاطر همه جنایت هایی که مرتکب شد، قرار بگیرد.



این روزنامه تاکید می کند: اصلا معقول و منطقی نیست که اسرائیل هر بار از مجازات شانه خالی کند و با توجه به اینکه محاسبه این رژیم خواست ملت های همه جهان قرار دارد اما طرف یا طرف هایی به حمایت از این رژیم بپردازند.



الرایه افزود: همه می دانند جنایتی که اسرائیل مرتکب شد یک دزدی دریایی، جنایت جنگی و همچنین نقض آشکار همه قوانین بین المللی و تحقیر جهان عرب و جامعه بین الملل به شمارمی رود بنابراین فریاد ملت های عربی و اسلامی که از همه شهرها شنیده می شوند نباید از بین برود.



روزنامه عرب زبان الرایه همچنین می نویسد: اما نکته مهم این است که اعراب بدانند پناه بردن به شورای امنیت در برابر جنایت های اسرائیل هیچ فایده ای ندارد چرا که در این شورا کسی هست که به حمایت از جنایت های اسرائیل بپردازد.



سران عرب بدانند که در حال حاضر در معرض امتحانی سخت قرار دارند و آنچه از آنها انتظار می رود پاسخ دادن به خواست ملت هایشان یعنی تلاش برای محقق شدن درهم شکستن غزه است.

