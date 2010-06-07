آخرین وضعیت بهای SMS/ تغییر تعرفه پیامک برای حمایت از خط فارسی

سازمان بازرسی پیگیر کاهش تعرفه پیامک

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه دولت در راستای حمایت از خط و زبان فارسی اپراتورهای تلفن همراه را ملزم به کاهش قیمت پیام کوتاه با فونت فارسی کرد تنها اپراتور اول تلفن همراه بود که تعرفه هر SMS فارسی را 9/8 ریال اعلام کرد اما تعرفه پیام کوتاه لاتین را از 14 تومان به 22 تومان افزایش داد که این موضوع باعث اعتراض بسیاری از نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی شد.

سازمان بازرسی کشور در آخرین اخبار اعلام شده افزایش پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین را خلاف قانون خواند و اعلام کرد که این سازمان، موضوع را از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری دنبال می کند. چرا که طبق اظهارات یکی از مسئولان ارشد این سازمان، براساس ماده 3 قانون برنامه چهارم پیامک جزئی از خدمات عمومی کشور می شود و افزایش آن در این ماده پیش بینی شده که مرجع آن مجلس شورای اسلامی است.



بررسی قیمت SMS در کمیته تحقیق و تفحص مخابرات



همچنین افزایش تعرفه SMS یکی از 14 محور اصلی مورد رسیدگی اعضای کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات در مجلس است و طیق گفته یکی از این اعضا، نتایج این بررسی در قالب گزارش نهایی کمیته تحقیق و تفحص اواخر خردادماه به صحن علنی مجلس تقدیم می شود و در نوبت قرائت قرار می گیرد.

80 درصد پیامکهای همراه اول فارسی ارسال می شود



مسئولان همراه اول در مورد تعرفه پیام کوتاه تلفن همراه و غیرقانونی بودن افزایش تعرفه پیامک‌های لاتین معتقدند که این اقدام براساس مصوبه دولت انجام گرفته و هیچ هزینه‌ای را به مشترکان تحمیل نکرده است به طوریکه هم اکنون بالغ بر 80 درصد پیامکها به صورت فارسی ارسال می‌شود و حتی درآمد همراه اول بعد از اعمال این نرخ کاهش یافته است.



این اظهارات در حالی بیان می شود که بسیاری از مشترکان تلفن همراه معتقدند که افزایش تعرفه پیام کوتاه فارسی اگرچه اقدامی مثبت است اما افزایش نرخ پیامک لاتین برای ترغیب مشترکان به استفاده از فونت فارسی اقدامی نامعقول به نظر می رسد چرا که ارسال هر پیامک فارسی تنها 70 کاراکتر را پشتیبانی می کند و ارسال یک پیام فارسی معادل حجم سه پیام لاتین خواهد بود که این مسئله باعث افزایش هزینه مشترک می شود.



البته اپراتور اول موبایل، نرم افزاری را تهیه و عرضه کرده که با معادل سازی فونت لاتین و فارسی این مشکل مشترکان حل شود اما بسیاری از مشترکان به دلایل مختلف موفق به دانلود این نرم افزار پیام رسان در گوشی های خود نشده اند.



کاهش 40 درصدی نرخ SMS فارسی ایرانسل



اپراتور دوم موبایل از امروز و با هدف حمایت از خط و زبان فارسی تعرفه پیام کوتاه فارسی را 40 درصد کاهش داد و اعلام کرده که قیمت پیام کوتاه لاتین بدون تغییر باقی می ماند.



براساس این اعلام قیمت SMS نگارش یافته با حروف فارسی مشترکان ایرانسل با هدف حمایت از خط و زبان فارسی40 درصد کاهش یافت و از روز یکشنبه - 16 خردادماه جاری - تعرفه هر پیام ‌کوتاه ارسالی توسط مشترکان سیمکارت‌های دائمی و اعتباری ایرانسل در صورتیکه بخش عمده متن آن حاوی حروف فارسی باشد از 160 ریال به 100 ریال به ازای هر پیام‌کوتاه کاهش می‌یابد.



همچنین تعرفه ارسال هر پیام‌کوتاه با حروف لاتین برای مشترکان سیمکارت‌های دائمی و اعتباری ایرانسل بدون هرگونه افزایش قیمت و همانند گذشته با تعرفه 160 ریال به ازای هر پیام‌کوتاه محاسبه خواهد شد.



تعرفه تمامی پیام‌کوتاه‌های ارسالی از طریق پورتال ویترین ایرانسل و همینطور سیمکارت‌های پیام‌رسان ایرانسل نیز با تعرفه 100 ریال به ازای هر پیام‌کوتاه محاسبه می‌شوند.



مشترکینی که از تعرفه‌های رنگی ایرانسل استفاده می‌کنند نیز از بهای تخفیفی ویژه هر طرح تعرفه برخوردار خواهند شد که ارقام آن به زودی اعلام می‌شود.