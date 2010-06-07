پرونده 177 میلیون ریالی برای متخلفان عرضه نهاده های کشاورزی تشکیل شد

محمد فیض در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: با اجرای طرح نظارتی ویژه نهاده های کشاورزی تعداد 10 واحد عرضه کننده کود، سم و ادوات کشاورزی متخلف شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی ادامه داد: کالاهای مورد تخلف عبارتند از 380 تن انواع کود شیمیایی، سموم دفع آفات نباتی و بیش از 30 دستگاه ادوات و وسایل و ماشین آلات کشاورزی که به دلایل گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب و تقلب در فروش طی پرونده های جداگانه به ارزش 177 میلیون ریال برای رسیدگی و صدور رای به اداره کل تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

استان گیلان بدلیل مجاورت با دریای کاسپین، بهره گیری از باران فراوان، رطوبت کافی، رودخانه‌ های فراوان و خاکهای آبرفتی یکی از قطبهای کشاورزی و حاصلخیز کشور بوده و در تولید محصولات کشاورزی و تأمین نیازهای غذایی نقش اساسی دارد.

در این استان 47 درصد جمعیت شاغل استان در بخش کشاورزی است که 22 درصد بالاتر از میانگین کشور است، از کل مساحت استان حدود 30 درصد را اراضی کشاورزی، 3.18 درصد را مرتع و 40 درصد را جنگل تشکیل می ‌دهد.

گیلان یکی از قطبهای مهم کشاورزی کشور است و از محصولات عمده زراعی استان می توان به برنج با سطح زیر کشت 8.76 درصد، حبوبات با سطح 8.6 درصد، گندم و جو با سطح 6.8 درصد، نباتات علوفه ای با سطحی حدود پنج درصد، سبزی و صیفی با سطح 8.4 درصد و دانه ‌های روغنی سطحی حدود 1.1 درصد را نام برد.