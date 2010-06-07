ناتوانی آمریکا در فشار بر اسرائیل/ تل آویو درصدد معامله با همپیمانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، در پی افزایش فشارهای بین المللی برای انجام تحقیقات درباره حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به کاروان آزادی، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته نشستی ویژه را با اعضای کابینه خود در این باره برگزار کرد.

در حالی که آمریکا، ترکیه و تمام اعضای شورای امنیت خواستار تحقیقات لازم درباره حمله وحشیانه صهیونیستها به کاروان آزادی شدند، مقامهای رژیم اسرائیل مخالفت خود را در این باره اعلام کرده اند.

به نوشته آنتی وار، نتانیاهو طی گفتگوی تلفنی با "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه و شماری از رهبران جهان در توجیه حمله وحشیانه خود به کاروان اعزامی به غزه اعلام کرده که انجام تحقیقات داخلی کافی است و به دلایل "امنیت ملی" امکان تحقیقات بین المللی وجود ندارد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین تهدید کرده است اجازه ورود به کشتی های ایرانی را به غزه نمی دهد.

در ادامه این مطلب آمده است که در واکنش آمریکا به حمله وحشیانه صهیونیستها به کاروان آزادی، ضعف وجود دارد. درحالیکه حمایت "باراک اوباما" از انجام تحقیقات بین المللی در این باره به منظور جلوگیری از انتقاد جامعه بین الملل از اقدام وحشیانه صهیونیستها بود، این احتمال وجود دارد که ایالات متحده یکبار دیگر افکار عمومی جهان را درباره موضع خود در قبال این اقدامات ددمنشانه رژیم اسرائیل منحرف کند، البته آمریکا در زمان بالا گرفتن تنشها با همپیمان ترک خود چنین شیوه ای را دنبال خواهد کرد.