محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر در خصوص گشایش LC در بانکهای دولتی و خصوصی ایران در سطح بین المللی و فعالیتهای موثرتر بانکهای خصوصی در این زمینه گفت: هم اکنون محدودیتهایی برای بانکهای دولتی ایران وجود دارد، اما بانکهای خصوصی بانکهای کوچکی هستند که در حد تنوع و محصولاتی که دارند، اقداماتی را در این زمینه انجام می دهند.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکها دولتی تاکید کرد: موضوع مهم این است که خدمات مورد نیاز را برای جامعه فراهم کنیم و جامعه نیز بتواند از خدمات مالی بین المللی و بانکی استفاده نماید، این کار می تواند توسط بانکهای خصوصی و دولتی انجام شود.

مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: حجم ترازنامه بانکهای دولتی، مبالغ ارزی مصرف شده و حجم فعالیتهای ارزی این بانکها را نشان می دهد، اینگونه نیست که فقط بانکهای خصوصی در این زمینه فعالیت داشته باشند.

وی با اشاره به تعداد زیاد بانکهای خصوصی در کشور گفت: شاید به این دلیل باشد که تصور می شود، عملکرد بانکهای خصوصی در بخش گشایش LC و فعالیتهای ارزی بهتر از بانکهای دولتی است.

خاوری جایگاه نظام بانکی ایران را در سطح بین المللی مثبت ارزیابی کرد و اظهارداشت: اگر بانکهای دولتی نمی توانند با تمام ظرفیت کار کنند، شاید به دلیل محدودیتهای سیاسی است که تحمل می کنند.

وی خاطرنشان کرد: اما بانکهای دولتی ایران نیز با تمام توان تلاش می کنند که از ظرفیتهای خود بدون اینکه مقررات بین المللی را نقض کنند، استفاده نمایند، به علاوه بانکهای دولتی در چارچوب مقررات بانکی و پولی دنیا عمل می کنند.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی در خصوص تحریمهای بانکی تاکید کرد: بانک ملی در چارچوب قوانین و مقررات برای حل مشکلات مربوط به تحریم جلو می رود. بحث تحریمها نیز یک مسئله سیاسی است نه مسئله ای قضائی.

مدیرعامل بانک ملی یادآورشد: هنوز هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه بانکهای ایران قاعده ای پولی یا بانکی را در دنیا نقض کرده باشند، توسط مراجع قضایی بین المللی به ما ارائه نشده است.