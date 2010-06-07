کارگردانی عسگرپور من را برای بازی در "جراحت" ترغیب کرد

رامین راستاد درباره پذیرش بازی در مجموعه مناسبتی "جراحت" که برای ماه رمضان شبکه سه تهیه می‌شود، به خبرنگار مهر گفت: مناسبتی بودن یک اثر و اینکه پخش آن هفتگی باشد یا روزانه، برایم اهمیت زیادی ندارد، بلکه باید قصه چارچوب خوبی داشته باشد و کارگردانی که با آن قرار است کار کنم، خیلی مهم است. فیلمنامه مجموعه "جراحت" را سعید نعمت‌الله نوشته و من آن را خیلی دوست دارم. او نویسنده خوبی است و من دو فیلمنامه "روزهای بهم ریخته" و "پاتوق" او را کار کرده بودم، به همین دلیل به کارش آشنا هستم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر کارگردان این اثر محمدمهدی عسگرپور بود که قبلاً آثار موفقی همچون "قدمگاه" را از او دیده بودم، به همین دلیل ترغیب شدم بازی در مجموعه "جراحت" را بپذیرم. در این مجموعه نقش داماد بزرگ خانواده‌ امین تارخ را بازی می‌کنم . او بعد از اتفاقاتی که برای پدرش می‌افتد درصدد گرفتن انتقام است، به همین دلیل دست به کارهای وحشتناک می‌زند.

این بازیگر ویژگی فیلمنامه نعمت‌الله را فضاسازی مناسب ذکر کرد و گفت: نعمت‌الله در فیلمنامه‌هایش به جزییات خیلی اهمیت می‌دهد، به همین دلیل همیشه آثارش فضاسازی خوبی دارد و منجر به باورپذیر شدن کاراکترها می‌شود.

راستاد در پاسخ به این سئوال که با توجه به آماده نبودن فیلمنامه، آیا برای بازی در این پروژه دچار مشکل نشدید، توضیح داد: گرچه فیلمنامه کامل نبود، اما کلیت آن از همان ابتدا مشخص بود. زمانی که به دفتر رفتم سعید نعمت‌الله یک ساعت و نیم تا دو ساعت تمام فیلمنامه را برای من توضیح داد. در مجموع تکلیف ما با شخصیت‌ها کاملاً روشن بود و نقطه مبهمی وجود نداشت و جزییات هم همزمان با تصویربرداری نوشته می‌شد.

وی درباره همکاری با محمدمهدی عسگرپور در مجموعه "جراحت" گفت: خوشبختانه عسگرپور هرگز به بازیگر نمی‌گوید که چه کار کند؟ در واقع در هنگام تمرین سعی می‌کند موارد اضافه را از بازی را حذف کند. بازی در کنار بازیگران این پروژه نیز لذت بخش است.