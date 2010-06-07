مهکامه رحیمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: نوشتن مجموعه داستان "پارک واسکانا" را به تازگی تمام کردهام اما به خاطر مسافرتی که به کانادا در پیش دارم، هنوز ناشری برای چاپ آنها انتخاب نکردهام.
وی با بیان اینکه کتاب 80 صفحهای "پارک واسکانا" سومین مجموعه داستان و پنجمین کتاب او خواهد بود، افزود: این کتاب شامل 10 داستان کوتاه است و همه این داستانها درباره پارکی است واقعی در یکی از ایالتهای کانادا به همین نام (واسکانا).
این نویسنده 58 ساله اضافه کرد: همه آنها یک راوی دارند که اتفاقاً او هم یک نویسنده است و با سوژههایی که بعضی از آنها کانادایی و بعضیشان هم ایرانیاند، ارتباط میگیرد و وقایعی را درباره آنها روایت میکند.
رمانهای "یلدا و رهایی" و "چه دیر" و مجموعه داستانهای "اتاق صورتی" و "ردپای حلزون" از جمله کتابهای منتشر شده رحیم زاده هستند.
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