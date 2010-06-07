حسن کامرانی فر کمک داوربین المللی فوتبال کشورمان و تنها نماینده ایران درجام جهانی آفریقای جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: از اینکه به عنوان تنها نماینده جامعه داوری ایران درمهمترین رویداد جهانی فوتبال حضور دارم، بسیارخوشحالم و اینکه می توانم شایستگی داوران فوتبال ایران را در بالاترین سطح فوتبال جهان به نمایش بگذارم احساس غرور می کنم.

وی اضافه کرد: با این وجود از اینکه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی حضور ندارد، بسیار متاسفم و معتقدم جای فوتبال ایران در بین 32 تیم برتر جام جهانی واقعا خالی است.

کمک داوربین المللی فوتبال کشورمان با تاکید براینکه عملکردم از دوسال پیش زیر ذره بین AFC و FIFA قرار داشت و آزمون های سختی را برای رسیدن به جام جهانی پشت سرگذاشتم، اظهارداشت: بنده از زمان بازیهای المپیک 2008 چین عملکردم زیر نظر AFC بود و آنها قضاوت های من را بطور مداوم تحت نظر داشتند تا اینکه به عنوان یکی از داوران آسیایی من را به فیفا معرفی کردند.

کامرانی فر ادامه داد: در المپیک چین به همراه آقای مسعود مرادی دو مسابقه را در مرحله مقدماتی قضاوت کردیم و در مسابقات مقدماتی جام جهانی نیز قضاوت مسابقات حساسی را برعهده داشتیم که از آن جمله می توان به دیدار برگشت بحرین و ازبکستان اشاره کنم که تیم داوری ایران عملکرد بسیارخوبی داشت و با توجه به نمرات بدست آمده و استمرار قضاوت های قابل قبولی که داشتم، از سوی AFC کاندیدای قضاوت درجام جهانی شدم.

کمک داور بین المللی فوتبال کشورمان درعین حال یادآور شد: البته مشکلی که برای کمک داورعربستانی بوجود آمد هم در انتخاب من برای جام جهانی بسیار تاثیرگذار بود و مسئولان کمیته داوران AFC پس ازحذف نام کمک داور عربستانی، بنده را بواسطه سوابق خوبی که در مسابقات بین المللی داشتم جایگزین کمک داور عربستانی کردند.

وی درخصوص تیم داوری که از آسیا درجام جهانی آفریقای جنوبی قضاوت خواهند کرد، گفت: بنده به همراه "خلیل ابراهیم القمدی" داورعربستانی و صالح المرزوقی کمک داور اماراتی تیم سه نفره داوران آسیایی را تشکیل می دهیم که پیش از این در مسابقات جام ملتهای آسیا و لیگ قهرمانان آسیا کنار یکدیگر قضاوت کرده ایم و شناخت و هماهنگی خوبی از یکدیگر داریم.

کامرانی فر با بیان اینکه داوران ایران از هر نظر شایستگی قضاوت درجام جهانی را دارند، یادآورشد: بنده نماینده کوچکی از جامعه بزرگ داوران کشورهستم که افتخار حضور در جام جهانی را بدست آورده ام ولی اعتقاد دارم تمامی داوران بین المللی ایران شایسته این افتخار بودند و به عنوان تنها نماینده داوری ایران مسئولیت سنگینی درجام جهانی برعهده خواهم داشت.

وی درپایان گفت: امیدوارم تیم سه نفره داوری آسیا با نمایش قضاوت هایی بی طرفانه و درخور توجه بتوانند درمراحل پایانی مسابقات جام جهانی حضور یابند و افتخار دیگری را برای قاره آسیا و کشورهای مطبوع خود در جام جهانی ثبت کنند.