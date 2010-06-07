به گزارش خبرنگار مهر، پس از قهرمانی تیم ملی فوتسال کشورمان در یازدهمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا اوضاع این رشته پرافتخار رو به بحرانی شدن گذاشت و حسین شمس و عباس ترابیان به عنوان دو رکن اصلی فوتسال علیه یکدیگر موضع گیری کردند که در نهایت به استعفای شمس و موافقت ترابیان با این استعفا منجر شد.

حسین شمس روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر به افشاگری در مورد دست های پشت پرده برای برکناری اش و نقش عباس ترابیان در این ماجرا اشاره کرد. رئیس کمیته فوتسال نیز شنبه شب با حضور در برنامه ورزش بدون ویرایش رادیو گفتگو به افشاگری جدیدی در فوتسال دست زد و حتی پای مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال را هم به میان کشید.

ترابیان در شروع این مصاحبه با اشاره به گفتگوی سرمربی تیم ملی با خبرگزاری مهر گفت: شمس با متهم کردن افراد به دروغ گویی، اهانت را از حد گذارنده و این بار مصمم هستم ایشان را از صحنه فوتسال ملی کنار بگذارم.

وی ادامه داد: متاسفانه حسین شمس به رغم توانایی فنی زیادی که دارد فردی احساسی است و همیشه در هنگام بدست آوردن یک پیروزی بزرگ به همراه تیم ملی با بیان حرفهای نامربوط و تنش زا شیرینی قهرمانی فوتسال را به کام مردم و ورزش کشور تلخ می کند و در این شرایط ویژه که اکنون بوجود آورده به عنوان پدر فوتسال کشور، دیگر نمی توانم وی را به عنوان سرمربی قبول کنم و این موضوع را هم به اطلاع فدراسیون رسانده ام.

عباس ترابیان در ادامه برای نشان دادن عمق اختلافش با سرمربی مستعفی تیم ملی فوتسال گفت: اگر آقای کفاشیان تمایلی به ادامه حضور من در کمیته فوتسال و امور بین الملل فدراسیون فوتبال دارد باید بین من و شمس یکی را انتخاب کند.

رئیس کمیته فوتسال با اشاره به دیگر حواشی سرمربی مستعفی تیم ملی فوتسال گفت: اگر حضور و نفوذ من نبود، اظهارات شمس درباره علمکرد مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا در نحوه تقسیم جوائز برترینها در جام باشگاههای آسیا در اصفهان،‌ جرائم و محرومیت سنگینی را برای وی بدنبال داشت. یا موارد دیگر خطاهای شمس نظیر درگیری با شمسایی که موجب حذف این بازیکن بزرگ از تیم ملی شد یا شکایتهای متعددی که از دخالتهای شمس در مورد باشگاهها و جابجا کردن بازیکن و رفتن او به کویت برای ترانسفر بازیکن بدست ما رسید.

ترابیان با متهم کردن حسین شمس به جابجایی بازیکن گفت: متاسفانه آقای شمس هیچگاه شان سرمربی تیم ملی را راعایت نکرد و من بایستی معترض می شدم.

رئیس کمیته فوتسال ایران در پاسخ به این سوال که با وجود این تخلفاتی که اشاره کردید چرا با ایشان برخورد لازم نشد، گفت: متاسفانه در فدراسیون فوتبال افرادی هستند که با حمایتهای نابجای خود که برای مقاصد شخصی است این فضا را برای ادامه رفتارهای اقای شمس ایجاد کردند.

ترابیان در اینجا از مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل دخالتهایش در امور فوتسال به شدت انتقاد کرد و گفت : آقای تاج باعث و بانی اهانتهای اخیر حسین شمس سرمربی مستعفی تیم ملی فوتسال به بنده است. متاسفم که ایشان ناجوانمردانه از این مسیر برای تسویه حساب پیش می رود و مصمم هستم با او برخورد کنم حتی اگر به قیمت حذف من از فدراسیون فوتبال تمام شود.

ترابیان در مورد اعتراض شمس سرمربی مستعفی به مطرح شدن نام سرمربی دیگری برای تیم ملی فوتسال ایران گفت: در جلسه ای که اخیرا من به همراه عزیز محمدی و تاج در حضور رئیس سازمان تربیت بدنی برگزار کردیم آقای سعید لو به اظهارت شمس به شدت معترض بود و هنگامی که صحبت از تعیین نفر دیگری برای هدایت تیم ملی فوتسال ایران شد، سعیدلو پرسید آیا نفر بهتری به جای شمس دارید ؟ من گفتم فراوان! مثلا آقای هرمانتس که استاد خود آقای شمس هم بوده است.

ترابیان اضافه کرد: متاسفانه آقای تاج بعد از جلسه با شمس تماس می گیرد و همه محتوای جلسه را آنطور که خودش می خواهد به وی می گوید و این آدم احساساتی را علیه ما تحریک می کند و موجب واکنشهای تند آقای شمس نسبت به بنده و آقای کفاشیان رئیس فدراسیون شد.

رئیس کمیته فوتسال همچنین از تلاشهای خودش برای انتخاب شمس به عنوان بهترین مربی جهان از طرف سایت فوتسال پلنت یاد کرد و گفت: این عنوان را شمس از من دارد و متاسفم که امروز مزدم را اینطور می گیرم.

ترابیان در مورد دلیل پخش نشدن مسابقات فوتسال از شبکه سه سیما هم گفت: بر خلاف آنچه که دبیر شورای هماهنگی ورزش اعلام کرده است تلویزیون ازبکستان آمادگی لازم را داشت و تمامی مسابقات بصورت زنده از همان دور مقدماتی برای کشورهای مختلف آسیایی پخش شد.

رئیس کمیته فوتسال افزود: پخش نشدن بازیهای ما کار را به جایی کشاند که برخی بازیکنان تیم فوتسال لبنان به عنوان کنایه به ما می گفتند مسابقات ما در لبنان بصورت زنده پخش می شود، چرا کشور شما پخش نمی کند!؟ و من با توجه به دلگیری بازیکنان تیم ملی از این رفتار شبکه سه و برای حفظ روحیه آنها در مصاحبه ای گفتم ای کاش بازیهای تیم ملی فوتسال هم پخش زنده شود ، همین! با این حال بازهم برای پخش بازی فینال از دوستان شبکه سه ممنون هستم.