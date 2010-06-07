پنج هزار نفر در قالب گروه های خودساز مسکن مهر ثبت نام کردند

رضاعلی جوادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: تاکنون صلاحیت دو هزار و 500 نفر از ثبت نام شدگان مورد بررسی تائید شده است.
وی حمایت از گروه های خوساز مسکن را از برنامه جدید در مسکن مهر عنوان کرد و افزود: اسامی افراد تائید شده به مسکن و شهرسازی اعلام شده است.
مدیرکل تعاون استان سمنان ادامه داد: به این افراد در قالب گروه های سه نفر زمین واگذار می شود.
وی با بیان اینکه در استان سمنان 36 هزار نفر برای مسکن مهر ثبت نام کرده اند که 11 هزار نفر مورد تائید قرار گرفته است، گفت: تاکنون سه هزار و 500 نفر به دلایلی انصراف داده اند.
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