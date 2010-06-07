پنج هزار نفر در قالب گروه های خودساز مسکن مهر ثبت نام کردند

رضاعلی جوادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: تاکنون صلاحیت دو هزار و 500 نفر از ثبت نام شدگان مورد بررسی تائید شده است .

وی حمایت از گروه های خوساز مسکن را از برنامه جدید در مسکن مهر عنوان کرد و افزود: اسامی افراد تائید شده به مسکن و شهرسازی اعلام شده است .

مدیرکل تعاون استان سمنان ادامه داد: به این افراد در قالب گروه های سه نفر زمین واگذار می شود .