مهلت ارسال آثار به جشنواره جوان ایرانی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر مسعود زنده‌روح کرمانی، دبیر اجرایی بخش تجسمی جشنواره ملی جوان ایرانی گفت: حضور شرکت‌کنندگان در نخستین جشنواره ملی جوان ایرانی بیش از انتظار ما چشمگیر بود و به دلیل تقاضای مداوم داوطلبان، ناچار به تمدید دو روزه برای ارسال آثار شدیم.

زنده‌روح اضافه کرد: از صبح 18 خردادماه، آثار دریافتی وارد مرحله انتخاب و ضوابط ارسال کارهای اصلی به تفکیک در هر رشته‌ اعلام می‌شود. اسامی افرادی که آثارشان به مرحله اول راه پیدا کرده نیز از 20 خرداد به بعد در سایت رسمی جشنواره منتشر می‌شود و شرکت‌کنندگان از این طریق می‌توانند از وضعیت ورودشان به جشنواره مطلع شوند.

وی جشنواره ملی جوان ایرانی را قابل مقایسه با دیگر جشنواره‌های تجسمی کشور ندانست: فکر می‌کنم جشنواره ملی جوان ایرانی، بیش از دیگر جشنواره‌هایی که سابقه طولانی دارند، اثر و شرکت کننده داشته باشد و با اینکه شرط سنی، یکی از محدودیت‌های این جشنواره به حساب می‌آید اما به دلیل برنامه‌ریزی دقیق برای اطلاع رسانی، شاهد حضور چشمگیر جوانان و هنرمندان بوده‌ایم.

دبیر اجرایی بخش تجسمی جشنواره ملی جوان ایرانی ادامه داد: جشنواره جوان ایرانی، تعاریف مشخصی را داشته و با این هدف برگزار می‌شود که هنرمندان جوان ایرانی بتوانند از طریق سازمان ملی جوانان، آثارشان را ارائه کنند و از طرف این نهاد، حمایت شوند، نه اینکه آثارشان، صرفاً به نمایش درآید.

زنده‌روح در پایان از اضافه شدن بخش علمی در سایت رسمی این جشنواره خبر داد: دبیرهای هفت‌گانه رشته‌های این جشنواره، یادداشت‌ها و مطالب علمی‌شان را روی سایت گذاشته‌اند تا علاقه‌مندان ضمن بازدید و ثبت نام، با دیدگاه‌ها و سیاست‌گذاری جشنواره آشنا شوند.