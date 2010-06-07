  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۵۱

خرید تضمینی گندم در استان سمنان آغاز شد

خرید تضمینی گندم در استان سمنان آغاز شد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان سمنان از آغاز خرید تضمینی گندم در این استان خبر داد.

عباسعلی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: خرید گندم در شهرستان گرمسار در چند روز اخیر آغاز شد و تاکنون بیش از یک هزار و 180 تن محصول از کشاورزان خریداری شده است.

وی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم در سایر شهرهای استان به زودی آغاز می شود، گفت: برای خرید گندم از کشاورزان این استان 15 مرکز خرید پیش بینی شده است.

وی قیمت خرید گندم را بر اساس نوع آن بین 330 تا 350 تومان اعلام کرد و افزود: مراکز خرید همه روزه تا ساعت 20 کار خرید را از کشاورزان ادامه می دهند.

مدیرکل غله استان سمنان از برنامه خرید تضمینی 120 هزار تن گندم از کشاورزان این استان در سالجاری خبر داد و گفت: خرید گندم امسال به بخش خصوصی واگذار شده است.

کد مطلب 1096266

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها