خرید تضمینی گندم در استان سمنان آغاز شد

عباسعلی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: خرید گندم در شهرستان گرمسار در چند روز اخیر آغاز شد و تاکنون بیش از یک هزار و 180 تن محصول از کشاورزان خریداری شده است.
وی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم در سایر شهرهای استان به زودی آغاز می شود، گفت: برای خرید گندم از کشاورزان این استان 15 مرکز خرید پیش بینی شده است.
وی قیمت خرید گندم را بر اساس نوع آن بین 330 تا 350 تومان اعلام کرد و افزود: مراکز خرید همه روزه تا ساعت 20 کار خرید را از کشاورزان ادامه می دهند.
مدیرکل غله استان سمنان از برنامه خرید تضمینی 120 هزار تن گندم از کشاورزان این استان در سالجاری خبر داد و گفت: خرید گندم امسال به بخش خصوصی واگذار شده است.
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