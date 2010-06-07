گلستان میزبان چهار جشنواره های ملی و بین المللی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی این جشنواره ها در گرگان افزود: ما امسال میزبان و مجری اولین جشنواره و نمایشگاه ملی هنرهای تجسمی سیمای انسان در قرآن با موضوعات سیمای انسان در قرآن مجید - آیات مرتبط با صفات انسان، جلوه های امر به معروف و نهی از منکر، پیام های قرآنی و امثال قرآن کریم هستیم.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی و معرفی هنرمندان مستعد تجسمی در عرصه فعالیتهای قرآنی، فراهم کردن زمینه های لازم برای هنرمندان جهت خلق آثار هنری با موضوع قرآنی، هدایت استعدادها و خلاقیت ها در جهت ارائه صحیح مفاهیم قرآنی، ترویج فرهنگ قرآن و عترت در قالب هنری، معرفی آثار فاخر در زمینه علوم قرآنی و رشد و اعتلای هنر دینی خواند.

وی خاطرنشان کرد: این جشنواره در رشته های طراحی، نقاشی، گرافیک، حجم ، نگارگری و کاریکاتور برگزار می شود.

منتظری انتظارات در این جشنواره را در گام نخست ، شناسایی چهره های مستعد از طریق انجمن ها و ادارات تابعه دانست و گفت: آثار برگزیده به نمایشگاه بین المللی قرآن کریم راه پیدا می کنند و به عنوان بسته صادراتی به کشورهای اسلامی ارسال می شود.



وی ادامه داد: گلستان سکوی پرش این هنرمندان است و با توجه به پیشینه استان در این هنر و با پیگیریهای مفید ، امیدواریم در رقابت های ملی و بین المللی بیشترین برگزیدگان را داشته باشیم.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به برگزاری جشنواره های تجسمی جوانان تا هفته اول مرداد ماه اشاره کرد و گفت: امسال خلق آثار به دو روز کاهش می یابد که باید ظریب مهارت را تقویت کرد.



منتظری به جشنواره ملی جوان ایرانی اشاره کرد و گفت: این جشنواره در 14 گرایش قرآن و جوان، طلبه جوان، ادبیات طنز جوان، کارآفرین جوان، فیلم جوان، موسیقی جوان، کشاورز و روستایی جوان، هنرهای نمایشی جوان، مبتکر و مخترع جوان، جوان و رسانه، جوان با توانایی های خاص، فعالیتهای اجتماعی جوان - هنرهای تجسمی جوان و جوان خارج از کشور برگزار می شود.



وی به جشنواره های بین المللی دانشجویان کشور با موضوع صلح در هفته دفاع مقدس، حضور جوانان مستعد گلستانی در جشنواره دانشجویی کشور- برگزاری نمایشگاه آثار تجسمی جشنواره بین المللی گلستان و جشنواره بین المللی دانشجویی، پویانمایی و انیمیشن اشاره کرد و گفت : امیدوارم با همت شما این مدالهای درخشان بر گلستانی های ما خوش بدرخشد.