منتظر"ماچک" هستیم/ برای هندبالیست های زن برنامه داریم

جلال کوزه گری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از اینکه حضور مربی مجار در ایران منتفی شد به سراغ مربیان مطرح اروپایی دیگر رفتیم که در نهایت با مربی اسلوونی به توافق رسیدیم.

وی افزود: کارهای مقدماتی برای حضور این مربی انجام شده و در حال انجام مکاتبات نهایی هستیم تا حداکثر تا اواخر خردادماه شاهد ورود "بروت ماچک" به ایران باشیم.

سرپرست فدراسیون هندبال ایران خاطرنشان کرد: این مربی سابقه خوبی به عنوان مربی تیم نوجوانان کویت، تیم ملی بحرین و یک تیم باشگاهی در بحرین داشته و آشنایی خوبی با تیم های هندبال آسیایی دارد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به حضور تیم هندبال بانوان در بازی های آسیایی گوانگژو چه برنامه تدارکاتی برای این تیم تدارک دیده شده، گفت: ما درتلاشیم تا برنامه تدارکاتی بانوان نیز همزمان با تیم ملی بزرگسالان در اواخر خردادماه آغاز شود. درکنار آن به دنبال جذب یک مربی خارجی هستیم تا در کنار کادرفنی حاضر درتیم ملی بانوان قرار گیرد.