18هزار پورت اینترنت پرسرعت در همدان واگذار می شود

قاسم نظری پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در صورت استقبال بیشتر متقاضیان به منظور استفاده از اینترنت پر‌سرعت، 30 هزار پورت اینترنت پر‌سرعت در اقدام بعدی واگذار میشود.

وی با بیان اینکه بیشترین تقاضا از شرکت مخابرات استان در ارتباط با اینترنت پر‌سرعت است، گفت: در دو ماه گذشته بیش از چهار هزار پورت اینترنت پر سرعت به متقاضیان واگذار شده است.

مدیر‌عامل شرکت مخابرات استان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر پهنای باند مورد استفاده در استان همدان بسیار نا‌چیز است، افزود: ظرفیت ایجاد شده در پهنای باند استان همدان 100 مگابایت است.