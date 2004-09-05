محاكمه صدام قبل از برگزاري انتخابات آغاز خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، قاسم داوود وزير امور كابينه دولت موقت عراق كه هم اكنون از كويت ديدار مي كند گفت : محاكمه صدام و همدستانش از جمله ابراهيم الدوري پيش از انتخابات عراق كه قرار است طبق برنامه ماه ژانويه برگزار شود آغاز خواهد شد .

داوود گفت كه بين يكصد و پنجاه تا دويست تروريست كه الدوري بر آنها نظارت داشت و آنها را تامين مالي مي كرد همراه باالدوري دستگير شده اند .



مقامات عراقي صبح امروز گفتند كه عزت ابراهيم در نزديكي شهر تكريت دستگير شد . قبل از دستگيري وي نزاع شديدي با طرفداران وي صورت گرفت كه هفتاد كشته يا مجروح برجاي گذاشت.





