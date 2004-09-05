  1. بین الملل
  2. سایر
۱۵ شهریور ۱۳۸۳، ۱۹:۴۵

وزير امور كابينه عراق :

محاكمه صدام قبل از برگزاري انتخابات آغاز خواهد شد

وزير امور كابينه دولت موقت عراق اعلام كرد : محاكمه صدام و همدستانش قبل از برگزاري انتخابات ژانويه آغاز خواهدشد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، قاسم داوود  وزير امور كابينه  دولت موقت عراق كه هم اكنون از كويت ديدار مي كند گفت : محاكمه صدام و همدستانش از جمله ابراهيم الدوري پيش از انتخابات عراق كه قرار است طبق برنامه ماه ژانويه برگزار شود آغاز خواهد شد .

داوود گفت كه بين يكصد و پنجاه تا دويست تروريست كه الدوري بر آنها نظارت داشت و آنها را تامين مالي مي كرد همراه باالدوري دستگير شده اند .

مقامات عراقي صبح امروز گفتند كه عزت ابراهيم در نزديكي شهر تكريت دستگير شد . قبل از دستگيري وي نزاع شديدي با طرفداران وي صورت گرفت كه هفتاد كشته يا مجروح برجاي گذاشت.


کد مطلب 109631

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها