21 درصد از اعتبارات عمرانی به بخش راه اختصاص یافت

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: امسال بالغ بر 280 میلیارد ریال اعتبار به بخش راه و حمل و نقل این استان اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: از این میزان اعتبار 40 درصد برای آسفالت راههای روستایی، 30 درصد راههای اصلی و فرعی و 30 درصد هم به تعمیر ایمنی راهها، نصب گارد ریل، خط کشی و علائم راهنمایی اختصاص می یابد.

حبیبی همچنین یادآور شد: درصورت تأمین به موقع اعتبار، محورارتباطی "باغچه" - "سادات" – "سرفاریاب" تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی بیان داشت: برای تکمیل این طرح تاکنون 10 میلیارد تومان هزینه شده که برای اتمام آن به 15 میلیارد تومان دیگر نیاز است.

حبیبی میزان پیشرفت کاری این طرح را 70 درصد عنوان کرد و افزود: تاکنون 66 کیلومتر از این محورارتباطی تکمیل شده است.

وی اظهار داشت: با تکمیل جاده "باغچه"- "سادات" – "سرفاریاب" طول مسیر یاسوج به "دهدشت" با 60 کیلومترکاهش به 160 کیلومتر می رسد.