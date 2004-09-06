فعاليت هاي درون دانشگاهي ساماندهي مي شوند





دكتر ظريفيان در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: در هفته جاري گردهمايي معاونين دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ها با رويكرد بررسي برنامه هاي يكساله تحصيلي آينده و با تكيه بر فعاليت هاي مشاركت جويانه دانشجويي، شناخت فرصت ها، تهديدها و آسيب شناسي آنها برگزار مي شود.

وي تصريح كرد: در اين گردهمايي امور معيشتي و رفاهي دانشجويان خصوصا طرح يارانه مستقيم به دانشجويان از طريق دانشگاه هاي دولتي مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين حمايت هر چه بيشتر از دانشجويان ممتاز و استعدادهاي درخشان در دستور برنامه هاي اين گردهمايي قرار دارد.

معاون دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري افزود: قصد داريم با ارائه راهكارهاي لازم فعاليت هاي درون دانشگاهي را ساماندهي كنيم. گروه هايي مثل انجمن هاي علمي، گروه هاي ورزشي و شوراي صنفي از گروه هاي فعال درون دانشگاهي هستند كه در سال تحصيلي جديد فعاليتشان سماندهي خواهد شد.