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۱۶ شهریور ۱۳۸۳، ۹:۳۸

معاون دانشجويي وزارت علوم در گفت و گوي اختصاصي با "مهر":

فعاليت هاي درون دانشگاهي ساماندهي مي شوند

خبرگزاري "مهر"-گروه دانشگاهي: معاون دانشجويي وزارت علوم، تحيقيقات و فناوري گفت: در گردهمايي معاونين دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ها كه هفته جاري برگزار مي شود شرايط لازم براي ساماندهي فعاليت هاي درون دانشگاهي بررسي مي شود.


دكتر ظريفيان در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: در هفته جاري گردهمايي معاونين دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ها با رويكرد بررسي برنامه هاي يكساله تحصيلي آينده و با تكيه بر فعاليت هاي مشاركت جويانه دانشجويي، شناخت فرصت ها، تهديدها و آسيب شناسي آنها برگزار مي شود.

وي تصريح كرد: در اين گردهمايي امور معيشتي و رفاهي دانشجويان خصوصا طرح يارانه مستقيم به دانشجويان از طريق دانشگاه هاي دولتي مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين حمايت هر چه بيشتر از دانشجويان ممتاز و استعدادهاي درخشان در دستور برنامه هاي اين گردهمايي قرار دارد.

معاون دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري افزود: قصد داريم با ارائه راهكارهاي لازم فعاليت هاي درون دانشگاهي را ساماندهي كنيم. گروه هايي مثل انجمن هاي علمي، گروه هاي ورزشي و شوراي صنفي از گروه هاي فعال درون دانشگاهي هستند كه در سال تحصيلي جديد فعاليتشان سماندهي خواهد شد.

کد مطلب 109632

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