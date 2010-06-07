رژیم صهیونیستی انتفاضه منطقه ای را به انتفاضه جهانی تبدیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجتالاسلام حمید عظیمی پیش از ظهر دوشنبه در جمع اقشار مختلف مردم تبریز ضمن محکوم کردن جنایت فجیعانه رژیم غاصب صهیونیستی در حمله به ناوگان آزادی و کشتار و زخمی کردن جمعی از طرفداران صلح و آزادی اظهار داشت: رژیم صهیونیستی با این کار مذبوحانه گور خود را کنده و انتفاضه عربی را به انتفاضه جهانی و بشری مبدل ساخته است.
مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به جریان و موج ایجاد شده علیه این جنایت شرمآور، آن را از مکرهای خداوند برای نابودی این غده سرطانی در جامعه بینالمللی قلمداد کرده و افزود: وقت آن فرارسیده است که تمام امتهای مسلمان همدل و یکپارچه با اعلام انزجار و صفآرایی در برابر دشمن بشریت قد علم کنند و داد مظلومان غزه را از ظالمان بستانند.
عظیمی ادامه داد: اکنون مظلومان فلسطینی که بیش از نیم قرن است با یک چشم اشک و یک چشم خون در سوگ عزیزان و وطن اشغال شده خود غرق در ماتمند، با قلبهای داغدار و شکسته منتظرند تا سکوت مرگبار جامعه بینالملل به پایان برسد و چهره واقعی و پلید سردمداران زر و زور که با متوسل شدن با انواع حیلهها و ترفندهای تبلیغاتی سعی در مخدوش کردن چهره اسلام و پوشاندن حقایق دارند، آشکار شود.
مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: لزوم بازنگری به آموزههای ایشان در مورد اخوت و یکپارچگی همچنین توصیههای رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیتالله خامنهای در مورد اتحاد اسلامی بیش از پیش نمایان شده و ضروری به نظر میرسد.
وی تصریح کرد: بار دیگر استعمارگران گذشته سیاه خویش را در به اسارت کشیدن ملتها و سلب تمام حقوق اولیه یک انسان از قبیل آزادی، عزتمندی و افتخار به هویت خویش، تکرار میکنند و موجی از نفرت و آه مظلومان را به جان میخرند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: هنوز مردم بوسنی، عراق، افغانستان، لبنان، فلسطین اشغالی، ایران و سایر ملل تحت ستم این جنایات را فراموش نکردهاند و بیشک روزی فرامیرسد که همین خشمها به اقیانوسی طوفانی بدل شده و کاخ استعمار را در کام خود فرو میبرد.
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