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۱۷ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۳۶

سهراب پور در گفتگو با مهر:

جذب خارج رفته‌ها در دانشگاه شریف/ افزایش خروج دانش آموختگان طبیعی است

جذب خارج رفته‌ها در دانشگاه شریف/ افزایش خروج دانش آموختگان طبیعی است

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: مسلما با افزایش تعداد پذیرش دانشجو در دانشگاهها و افزایش فارغ التحصیلان دانشگاهی درصدی که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می روند نیز افزایش می یابد.

سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زمانی که کل تعداد دانشجویان کشور زیاد می شود تعداد خروج از کشور نیز زیاد می شود و این موضوع تنها به دانشگاه صنعتی شریف مربوط نمی شود و همه دانشگاههای کشور را در بر می گیرد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: همیشه از هر دانشگاهی یکسری از دانش آموختگان قوی که می توانند بورس بگیرند می توانند به دانشگاههای درجه یک دنیا بروند و این موضوع از نظر قوانین مشکل و ممانعتی ندارد.

وی اظهار داشت: البته ما به این جریان مثبت نگاه می کنیم و امیدواریم تعدادی از آنها به کشور بازگردند.

سهراب پور گفت: برخی از اساتیدی که سال گذشته در دانشگاه صنعتی شریف استخدام شدند همان افرادی بودند که در سالهای گذشته برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری از این دانشگاه به خارج از کشور رفتند.

وی اضافه کرد: در سال 88، 31 نفر را به عنوان عضو هیئت علمی استخدام کردیم که حدود نیمی از آنها از خارج دکتری گرفته بودند و از این تعداد حدود 10 تا 11 نفر دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بودند.

کد مطلب 1096324

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