آمریکا به فکر تغییرات مهم درشکستن حصر غزه است/ بازیگران منطقه تغییر می کنند

محی الدین ساجدی در گفتگو با مهر، با اشاره به اقدام غیرقانونی رژیم صهیونیستی در حمله به کاروان کمک رسانی به مردم مظلوم غزه، اظهار داشت: اسرائیلی ها با اشتباهی که مرتکب شدند موجب ایجاد زمینه و احساسی مشترک در سطح جهان برای پایان دادن به محاصره غزه شدند.

وی با بیان اینکه آمریکا به شدت مانع از وارد آمدن آسیب به سیاستهای اسرائیل شده است، گفت: در بیانیه شورای امنیت آمریکا کاری کرد که حتی اسرائیل بعنوان عامل حمله به کاروان آزادی محکوم نشود و به بیانی دیگر این بیانیه و سیاست آمریکا سقف تحرک سیاسی-بین المللی را تعیین کرد.

این تحلیلگر مسائل بین المللی افزود: اما رفتن کشتی راشل کوری به غزه و گسترش دامنه تظاهرات بین المللی علیه اقدام غیرقانونی رژیم صهیونیستی موجب شده است که آمریکا هم به فکر ایجاد تغییرات مهمی در مسئله محاصره غزه بیافتد.

بزودی بازیگران موثر در منطقه تغییر خواهند کرد

وی با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا تقریبا در این زمینه منفعل عمل کرده است و حتی چین وروسیه هم در همان سقفی حرکت می کنند که آمریکا در شورای امنیت تعیین کرده است، گفت: با این وجود به نظر می رسد که نقش دولت ترکیه در مسائل خاورمیانه افزایش خواهد یافت، بطوریکه به تدریج هم در میان ملتها و هم در میان دولتها شاهد تغییر نقشها و تغییر بازیگران موثر خواهیم بود.

ساجدی در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از نظر دولتی و رسمی کارهایی را که لازم بوده است انجام داده است، عنوان کرد: البته ایجاد همبستگی بیشتر میان کشورهای اسلامی از طریق دادن طرح های مورد قبول همگانی بسیار موثر خواهد بود.

وی با تاکید براینکه تجربه های چند دهه اخیر نشان داده است که در تحرک منطقه ای و با شرکت کشورهای منطقه ای نمی توان از ابتدا برای انجام کارهایی سقف بسیار بلندی را تعیین کرد، گفت: بنابراین تلاش برای فعال شدن سازمان کنفرانس اسلامی (اتحادیه کشورهای اسلامی) و جنبش غیرمتعهدها در شوراهای مختلف بین المللی و شورای امنیت باید بطور طبیعی بخشی از تلاشهای رسمی ایران را تشکیل دهد.

این تحلیلگر مسائل بین المللی در عین حال تصریح کرد: اما معتقدم که دولت جمهوری اسلامی ایران نباید خود راسا در شرایط کنونی کشتی به غزه بفرستد بلکه باید این وظیفه را سازمانهای مردم نهاد برعهده بگیرند.

وی مسئله اصلی را در این خصوص بردن کالا بصورت مستقیم به غزه دانست بطوریکه محاصره سه ساله غزه شکسته شود وافزود: تخلیه کالاهای اهدایی ایران در بندر مصر وسپس فرستادن آن کالاها توسط دولت مصربه غزه با تصرف کالاهای مذکور توسط اسرائیلی ها وتخلیه آن در بندر استود در اسرائیل هیچ تفاوتی ندارد.

