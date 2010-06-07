به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر بیست و پنجمین دوره جشنواره فیلم مونیخ که از 25 ژوئن تا 3 ژوئیه ( 4 تا 12 تیر) برگزار می شود این فیلم برنده نخل طلایی کن را برای نمایش در بخش جنبی شرق دور برگزیده است.



" عمو بونمی ..." کمدی سیاهی در باره مردی در حال مرگ است که با زندگی‌های گذشته اش روبرو می شود محصول مشترکی از چند کشور است که نام کشور آلمان نیز در میان کشور‌های سهیم در تولید فیلم به چشم می خورد.





علاوه بر آن همزمان با برگزاری جشنواره ، موزه هنر شهر مونیخ مجموعه‌ای از فیلم‌های کوتاه ویراستاکول را نمایش می‌دهد.



از جمله دیگر آثارپذیرفته شده در بخش جنبی شرق دورفیلم هایی چون " مادر" ساخته جون بو هونگ کره ای ، " لولا" ساخته بریلانته مندوزا فیلمساز فیلی پینی و " تصادف" ساخته پو سو چانگ به نمایش در می‌آیند.

