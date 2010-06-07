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۱۷ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۵۹

اعضای مجمع خیرین سلامت استان بوشهر مشخص شدند

اعضای مجمع خیرین سلامت استان بوشهر مشخص شدند

بوشهر - خبرگزاری مهر: اعضای مجمع خیرین سلامت استان بوشهر که متشکل از 13 عضو است، مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سرهنگ مطاف جانشین فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر، دکتر معینی رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر، دشتی‌ زاده رئیس نمایشگاه بین‌الملل استان، شمسی رئیس اتحادیه شرکت‌ های خدماتی، پورکبگانی فرماندار بوشهر، دکتر عزیزنژاد معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر، دکتر شفیعی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی، گراشی رئیس مجمع امور صنفی شهرستان بوشهر و آقایان کشاورز، عباس‌ فرد، هوشمند، بازرگان و نبات‌خور اعضای این مجمع را تشکیل می دهند.

مجمع خیرین سلامت استان بوشهر در سال گذشته هزینه بستری و درمان 100 بیمار نیازمند استان بوشهر را تامین و پرداخت کرده است.

ساختمان این دفتر در خیابان امام خمینی (ره) ساختمان پزشکان بوشهر واقع شده و آماده کمک به بیماران نیازمند است.

کد مطلب 1096412

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