گورهای بهرام گور بازمی گردند/ شمار ماموران محیط زیست کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مسعود کوچه مشکیان ظهر دوشنبه در نشستی خبری در پاسخ به خبرنگار مهر که در مورد لزوم شفاف سازی اتفاقاتی که در تالابها و مناطق حفاظت شده استان فارس در حال رخ دادن است و وحوشی مثل گورخرایرانی که از بهرام گور کوچ کرده اند، گفت: در مورد بهرام گور محیط زیست اقدام به تهیه علوفه برای وحوش منطقه کرده و با تانکر نیز مبادرت به آبرسانی می کند.

وی تاکید کرد: آنچه در مورد مهاجرت گورخرهای بهرام گور گفته می شود فقط 9 راس آنها به یزد سفر کرده اند و این اتفاقی است که هر ساله رخ می دهد و این حیوانات باز هم به خانه بازمی گردند.

سرپرست حفاظت از محیط زیست استان فارس با اشاره به خشک شدن تالابهای مختلف استان فارس از جمله پریشان، بختگان، طشک و... بیان کرد: در مورد پریشان که عامل اصلی خشکی آن خشکسالی بود و حفر چاه ها غیر مجاز نیز این امر را تشدید می کرد که البته با همکاری سازمان آب منطقه ای بسیاری از این چاه ها پلمب شد.

کوچه مشکیان عنوان کرد: در مورد بختگان نیز باید گفت دریاچه مذکور اکنون سطح بسیار اندکی آب دارد و برای اختصاص حقابه نیز تاکنون جلسات مختلفی گرفته شده تا از سد درودزن این امر تامین شود اما مسئله ای که مورد توجه بود این است که 30 درصد از آب شرب شیراز از طریق سد تامین شود.

وی با اشاره به اینکه مسئولان استان فارس نیز به محیط زیست توجه ویژه ای داشته و همکاریهای لازم را انجام می دهند، ادامه داد: به هر حال مسئه ای که در مورد تالابها و مناطق حفاظت شده وجود دارد این است که این خشکسالی باعث شده جاذبه های گردشگری استان از دست برود.

تعداد ماموران محیط زیست استان کافی نیستند

سرپرست محیط زیست استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به شمار ماموران این مجموعه بیان کرد: ماموران اجرایی در استان فارس 195 نفر هستند که با کمبود ماموران نیز مواجه هستیم.

کوچه مشکیان متذکر شد: باید در نظر داشت با توجه به وسعت مناطق در استان فارس به حداقل 500 مامور دیگر در محیط زیست استان نیاز داریم.

وی در ادامه جلسه پیرامون مسئله کارخانه روغن نباتی شیراز و باز شدن پلمبهای بخشهایی از این کارخانه نیز بیان کرد: در کارخانه روغن بناتی دو نوع تولید وجود دارد که شامل تولید مظروف و واحد روغن گیری از دانه های روغنی است که فعالیت قسمت دوم با انتشار بوی بد در محیط اطراف کارخانه همراه است.

سرپرست محیط زیست استان فارس با اشاره به باز شدن پلمب بخش دوم بیان کرد: باز شدن پلمب به خاطر محصولات کشاورزان بود که اگر پلمب باز نمی شد دچار ضرر و زیان می شدند و باز شدن پلمبها به شروطی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه این کار فقط در جهت کمک به کشاورزان انجام شد، عنوان کرد: در این خصوص اعلام شده به محض اینکه کار روغن گیری از دانه های روغنی تمام شود واحد مذکور پلمب خواهد شد و برای سال آینده نیز جهاد کاشرزی باید اطلاع رسانی لازم را برای کشاورزان انجام دهد تا با کشت دانه های روغنی با مشکلی مواجه نشوند.

کوچه مشکیان متذکر شد: در این خصوص به مسئولان کارخانه نیز اعلام شده که برنامه زمان بندی خود برای انتقال کارخانه تدوین و اعلام کنند.