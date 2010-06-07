پروژه های مسکن مهر استان سمنان باید تا پایان سال به بهره برداری برسد

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، عباس رهی ظهر دوشنبه در نشست شورای مسکن شهرستان شاهرود گفت: مسئولان مربوطه باید تمام تلاش خود را برای احداث پروژه های مسکن مهر به کار گیرند و هیچگونه کوتاهی دراین خصوص پذیرفته شده نیست .

استاندار سمنان خواستار استفاده از نخبگان واحدهای صنعتی ساز در این استان شد و گفت: واحدهای صنعتی ساز استان باید هر هفته یکبار گزارشی از میزان پیشرفت این واحدهای مسکونی را ارائه کنند .

وی ادامه داد: باید زیرساختهای لازم از قبیل آب، برق، گاز، مخابرات و مراکز آموزشی و درمانی و ورزشی در محل احداث واحدهای مسکونی ایجاد شود .

استاندار سمنان گفت: باید برای رفع مشکل تامین آب و افزایش سقف وام واحدهای مسکونی در شهرستان شاهرود هر چه سریعتر اقدام شود .

استاندار سمنان با انتقاد از کندی روند احداث واحدهای مسکونی مهر در شهرستان شاهرود خواستار برطرف شدن مشکلات و موانع و تسریع بیشتر در احداث این واحدها شد .

رهی افزود: حدود 20 هزار واحد مسکن مهر با هزینه ای بالغ بر چهار هزار و 500 میلیارد ریال در سطح استان سمنان احداث می شود که این میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن حدود دو برابر میزان تملک دارایی در این استان است.

استاندار سمنان گفت: در شهرستان شاهرود تعداد دو هزار و یکصد واحد مسکونی مهر به صورت سنتی و سه هزار و 912 واحد به صورت صنعتی احداث می شود.

وی با تاکید بر نظارت بیشتر در بخش صنعتی ساز مسکن مهر اظهار داشت: باید با ساخت مسکن صنعتی با کیفیت بالا، رغبت مردم برای استفاده از این واحدهای مسکونی بیشتر شود .