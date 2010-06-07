رشد 21 درصدی کشف کالای قاچاق در گمرک استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محسن جامه بزرگی ظهر دوشنبه افزود: مشروبات الکلی، مواد محترقه، شکلات، لباس، البسه تاناکورا، تلویزیون و گوشی موبایل از جمله کالاهای قاچاقی هستند که در این مدت توسط گمرک کشف شده است.

وی ادامه داد: در این مدت بیش از 16 هزار و 400 تن صادرات از محل گمرک زنجان و به ارزش ریالی بیش از 137 میلیارد ریال صورت گرفت که این میزان صادرات در مقایسه با سال گذشته از نظر ارزش شش درصد کاهش داشته است.

جامه بزرگی افزود: میزان واردات نیز طی همین مدت از نظر ارزش هشت درصد کاهش و از نظر وزن 50 درصد افزایش داشته است که الیاف پنبه، ورق تخت آهنی، چمن مصنوعی مهره فیبری و تیرک عایقی از کشورهایی همچون سوئیس، قرقیزستان، ترکیه، ایتالیا، هلند و امارات وارد کشور شده است.

مدیر گمرگ زنجان افزود: میزان درآمد گمرک زنجان در دو ماهه اول سال جاری بیش از 15 میلیارد ریال گزارش شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، پنج درصد افزایش داشته است.