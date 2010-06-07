روزه سکوت باهنر ؛ مرگ ناگهانی یک نماینده ؛ نکونام در برابر رئیس جمهور ؛ فقدان شاخص در برنامه پنجم ؛ سفر نمایندگان به غزه ؛ علامت سوال در برابر روسیه ؛ باز هم علی مطهری و ...

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و جدا شدن محمدرضا باهنر و حسن غفوری فرد به عنوان اعضای طیف سنتی اصولگرایان در هیئت رئیسه و جایگزین شدن شهاب الدین صدر به جای باهنر و محمد حسین فرهنگی به جای حسن غفوری فرد هیئت رئیسه مجلس ترکیب یک دستی را تشکیل داد.

بر این اساس پس از کنار رفتن محمدرضا باهنر از ترکیب هیئت رئیسه مجلس وی علیرغم درخواست خبرنگاران برای گفتگو در زمینه های مختلف از اظهار نظر خودداری می کند و فعلا سکوت پیشه کرده است . وی این موضوع را بی ارتباط با عدم انتخابش به عنوان نایب رئیس عنوان می کند.

یکی دیگر از موضوعاتی که بعد از انتخاب هیئت رئیسه مجلس در سال سوم نهاد قانونگذاری مطرح شده است طرح دیدار نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب از سوی نایب رئیس دوم جدید مجلس است. صدر به سایت خانه ملت گفته که قرار است نمایندگان فردا سه شنبه با رهبر معظم انقلاب دیدار کنند.

از موضوعات دیگری که اخیرا در مجلس سر و صدای زیادی به پا کرد و حتی باعث انتشار بیانیه ها و جوابیه ها و موضع گیری های نمایندگان گردید سخنان رئیس جمهور در جمع اعضای کمیسیون اصل 90 بود که البته این سخنان از سوی دفتر رئیس جمهور تکذیب شد. ناگفته نماند که بلافاصله بعد از تکذیب سخنان رئیس جمهور در جمع اعضای کمیسیون اصل 90 حجت الاسلام محمد ابراهیم نکونام نایب رئیس اول و گزینه اصلی ریاست کمیسیون اصل 90 نسبت به تکذیب سخنان رئیس جمهور واکنش نشان داد و با انتشار بیانیه ای مشروح گفتگوهای رئیس جمهور با نمایندگان مجلس را به رسانه ها انعکاس داد.

نکونام در این بیانیه ضمن برشمردن تخلفات دولت که در کمیسیون اصل 90 مجلس بررسی می شود نسبت به برخی سخنان رئیس جمهور هم انتقاد کرد. همچنین برخی نمایندگان نیز از سخنان رئیس جمهور در این جلسه انتقاد کردند و کار به جایی رسید که در جلسه علنی روز یکشنبه با تذکر یکی از نمایندگان حامی دولت (رسایی) علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس خواستار ارائه توضیحاتی از سوی نکونام نایب رئیس کمیسیون اصل 90 شد که وی بار دیگر بر بیان سخنان رئیس جمهور در جمع اعضای این کمیسیون تاکید کرد و البته انتقادات خود را به سخنان احمدی نژاد دوباره مطرح نمود.

درگذشت ناگهانی نماینده لامرد در مجلس شورای اسلامی نیز یکی دیگر از حوادثی بود که می توان به عنوان مهمترین اتفاقات اخیر مجلس به آن اشاره کرد. نمایندگان ضمن عرض تسلیت به خانواده این نماینده فقید مجلس در مراسم تشییع پیکر محمد علی حیاتی نیز حضور گسترده ای داشتند.

انتقاد اکثر نمایندگان اقتصادی مجلس از لایحه برنامه پنجم توسعه، الزام آور نبودن برنامه و فقدان اعداد و ارقام واقعی در آن در جهت دستیابی به اهداف سندهای بالادستی، ابهام در برنامه، کلی گویی در برنامه، عدم تطابق آن با برنامه های بودجه سالانه و ... و همچنین انتقاد نمایندگان از عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت و فراهم نبود بسترهای اجرای این قانون از دیگر مباحثی است که نمایندگان طی هفته های اخیر به آن پرداختند.

اخیرا تعدادی از نمایندگان اعلام کرده اند که قرار است گروهی از آنان در راستای همدردی با مردم مظلوم غزه و جلوگیری از اقدامات سبعانه رژیم صهیونیستی به خصوص در برخورد با کمک های انسان دوستانه سفری به غزه داشته باشند. این نمایندگان اعلام کرده اند که به جد پیگیر موضوع سفر به غزه هستند و به زودی شاهد اعزام تعدادی از نمایندگان مجلس به این منطقه خواهیم بود.

با اظهارات محمود احمدی نژاد در سفر به کرمان مبنی بر اینکه روسیه نباید کاری بکند که به عنوان دشمن تاریخی ملت ایران محسوب شود و همچنین انتقاد رئیس جمهور از مواضع مبهم و دوگانه دولت و رئیس جمهور روسیه باب انتقاد از عملکرد روس ها در خصوص اس 300، نیروگاه اتمی بوشهر و عملکرد آنان در قبال ایران با اتخاذ مواضع دوگانه در مجلس شورای اسلامی نیز فراهم شد. به حدی که بسیاری از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس موضع گیری منفی علیه عملکرد روسها داشتند و به شدت سیاست های روس ها را در قبال ایران تقبیح کردند. این موضع گیری ها همچنان از سوی اعضای کمیسیون امنیت ملی ادامه دارد.

انتخاب روسای جدید کمیسیون ها برای سال سوم کاری مجلس شورای اسلامی از دیگر اتفاقات مجلس در هفته جاری بود که طی آن اکثر روسای کمیسیون ها در سمت خود ابقا شدند و تغییرت اندکی آن هم به دلیل انتخاب بعضی روسای کمیسیون ها در هیئت رئیسه مجلس روی داد که بر این اساس شهریاری نماینده زاهدان به عنوان رئیس جدید کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی در سال سوم فعال نهاد قانونگذار انتخاب شد.

انتقاد از تعیین ضریب افزایش حقوق کارمندان توسط دولت از موضوعات مهم دیگری است که نمایندگان اخیرا به آن پرداخته اند و با انتقاد از عملکرد دولت در این خصوص این افزایش را در راستای وظایف مجلس شورای اسلامی عنوان کردند.

از دیگر مسائل مورد توجه در مجلس درخواست برخی از نمایندگان حامی دولت برای فراخواندن و یا احتمالا اخراج علی مطهری از فراکسیون اصولگرایان است. چرا که به دنبال اهانت عده ای در سالروز ارتحال امام (ره) به سید حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و نا تمام ماندن سخنرانی وی ؛ مطهری در یادداشتی به شدت از این موضوع انتقاد کرده بود و رئیس جمهور را نیز به موثر بودن در انجام این توهین ها به نوه امام(ره) متهم دانسته بود. نماینده مردم تهران حتی خواستار پاسخگویی احمدی نژاد به همراه موسوی و کروبی به دستگاه قضائیه شده بود. البته هیئت داوری فراکسیون اصولگرایان علی مطهری را جهت ارائه پاره ای از توضیحات به فراکسیون فراخوانده است که روز گذشته وی در جلسه این هیئت حضور نیافته بود. گویا مجددا هیئت داوری فراکسیون اصولگرایان مطهری را فراخوانده است. این قضیه همچنان با اظهار نظرها و واکنش های مختلف ادامه دارد...