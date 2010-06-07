آمریکا خواهان حل تنشهای خود با آذربایجان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این نامه عصر روز گذشته توسط "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا به "الهام علی اف" تقدیم شد.

باراک اوباما در این نامه با اشاره به اختلاف نظرهای میان آمریکا و آذربایجان بر ضرورت از بین رفتن این اختلاف نظرها تاکید کرده است.

بر اساس این گزارش، علی اف در دیدار با گیتس ضمن انتقاد از اقدامات آمریکا اعلام کرده که آمریکا توجه چندانی به آذربایجان ندارد و تلاشی برای از بین رفتن تنشهای میان آذربایجان و ارمنستان انجام نمی دهد.

آذربایجان نقشی کلیدی در مبارزه با تروریسم داشته و هر ساله هزاران هوایپما متعلق به نیروهای ناتو با گذر از آسمان این کشور وارد افغانستان شده و عملیات خود را انجام می دهند.

در همین رابطه فقط در سال گذشته 100 هزار نفر از نیروهای آمریکایی و ائتلاف با عبور از خاک آذربایجان خود را به افغانستان رسانده اند.

اوباما در بخشی از نامه خود به علی اف آورده است : گشوده شدن راه های زمینی و هوایی آذربایجان به روی نیروهای ائتلاف و استفاده از خاک این کشور در جنگ افغانستان اهمیت آن را به عنوان همپیمانی استراتژیک برای آمریکا افزایش داده است.

به گزارش مهر، آذربایجان به شدت از موضع آمریکا درخصوص مناقشه قره باغ ناراضی است و به همین علیت در تاریخ 31 فروردین ماه سال جاری جمهوری آذربایجان از به تعویق افتادن رزمایش نظامی مشترک خود با آمریکا خبر داده که گفته می شود اعتراض اخیر باکو به مواضع واشنگتن در قبال مناقشه قره باغ علت این تعویق است.

در همین رابطه چندی قبل یک مقام دولت آذربایجان از واشنگتن به دلیل هواداری از دولت ارمنستان درباره اختلافات باکو و ایروان بر سر قره باغ انتقاد و آمریکا را متهم کرد که درباره اختلافات مرزی دو کشور در قره باغ جانب ارمنستان را گرفته است.



این مقام ارشد جمهوری آذربایجان همچنین هشدار داد در صورتی که این رویه از سوی دولت آمریکا دنبال شود، باکو در روابط خود با واشنگتن تجدید نظر خواهد کرد.