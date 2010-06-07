وضعیت مبهم مالی اسپانیا و پرتغال؛ کاهش اعتماد عمومی به آینده اقتصاد اروپا

اسپانیا و پرتغال نیز به عنوان اعضای منطقه یورو از شرایط بسیار دشواری برخوردارند. وضعیت مبهم اسپانیا و پرتغال هم عامل دیگری است که از اعتماد عمومی به آینده اقتصاد اروپا می ‌کاهد. "اولی رن" (Ulli Rehn) کمیسر امور ارزی کمیسیون اروپا، در تاریخ 8 مه 2010 ادعا کرد که نگرانی نسبت به اسپانیا و پرتغال بی‌مورد است و بحران یونان در این کشورها تکرار نخواهد شد اما تحلیل این مقام با گزارش همان روز خبرگزاری آلمان منطبق نیست. بر اساس این گزارش، بورس مادرید، در سایه ترس از سرایت بحران یونان، به سختی متزلزل شده و ارزش اوراق بهادار کاهش یافته است.

در همین حال خبرگزاری آلمان در گزارشی نوشته است: در محافل اقتصادی اسپانیا، شایع شده که این کشور ممکن است خواستار ۲۸۰ میلیارد یورو کمک مالی شود و آژانس رتینگ اعتبار نقدینگی آن را کاهش دهد.

در حقیقت اتحادیه اروپا مجبور به حمایت از یونان بوده است. وزیران دارایی اتحادیه اروپا در تاریخ 19/2/1389 در یک نشست اضطراری در بروکسل وعده دادند تا هر اقدامی را برای دولت‌های تحت فشار مالی انجام دهند و در عین حال تلاش کنند تا یورو و بازارهای این اتحادیه بیش از این ضربه نبیند.

همچنین وزیران دارایی درصدد هستند بودجه‌ای را در نظر بگیرند که کشورهای مقروض این اتحادیه بتوانند از آن برای غلبه به بحران استفاده کنند. "النا سالگادو" وزیر دارایی اسپانیا در تاریخ 19/2/1389 اظهار داشت وزیران اقتصاد اتحادیه اروپا مصصم هستند تا یورو واحد پولی ۱۶ عضو از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا را از گزند حوادث مصون بدارند.

کشورهای منطقه یورو در بروکسل خواهان جلوگیری از کاهش ارزش یورو و مقابله با دلالان پول شدند. سران ۱۶ کشور اروپایی می‌کوشند تا با اجرای اصلاحات در سیستم پولی اروپا، به یاری اعضایی بشتابند که در تنگناهای مالی قرار دارند. در پی برپایی اجلاس سران ۱۶ کشور عضو منطقه یورو و اتخاذ سیاست‌های عمومی در تاریخ ۸ مه 2010 (18 اردیبهشت ماه) وزیران مالی کشورهای عضو نیز در ۹ مه جزییات دقیق این اصلاحات را مشخص کردند.

"خوزه مانوئل باروسو" رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد که تمام امکانات کشورهای عضو در این راه به کار گرفته می شود. وی افزود: ما به هر قیمتی از یورو دفاع خواهیم کرد.

کشورهای اتحادیه اروپا ابتدا روی هم حدود ۸۰ میلیارد یورو برای کمک به اقتصاد یونان در نظر گرفتند. پارلمان آلمان طرح کمک مالی به یونان را تصویب کرد. اقتصاد یونان تنها با صرفه‌جویی شدید و استقراض از خارج می‌تواند از ورشکستگی کامل پیش‌گیری کند. این کشور حداقل سه سال کانون بحران اقتصادی و بستر التهابات اجتماعی خواهد بود. برای خروج از بحران مالی، پارلمان کشور برنامه‌ فشرده ‌ای به تصویب رساند که تا ۳۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی را در بر می‌گیرد. اعلام برنامه‌ مالی تازه ناآرامی‌های گسترده‌ای به دنبال آورد.

آلمان قرار بود در ۳ سال آینده تا ۴ / ۲۲ میلیارد یورو (حدود ۳۵ میلیارد دلار) اعتبار در اختیار یونان قرار دهد. در پارلمان آلمان، احزاب ائتلاف حاکم (اتحاد دموکرات مسیحی و حزب لیبرال) و همچنین حزب سبزها به طرح کمک مالی به یونان رأی مثبت دادند. نظر حزب سوسیال دموکرات ممتنع بود و حزب چپ‌ها با آن مخالفت کردند. "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان از رأی ممتنع سوسیال دموکرات‌ها ابراز تأسف کرد. در همین حال "ولفگانگ شویبله" وزیر دارایی آلمان مصرانه از نمایندگان خواسته بود که با طرح یاری مالی موافقت کنند زیرا به گفته وی ورشکستگی یونان عواقب وخیمی برای تمام اقتصاد اروپا خواهد داشت. برای تصویب هرچه زودتر کمک به یونان رشته‌ای از تدابیر مالی و قانونی انجام گرفت زیرا این کشور حداکثر تا ۱۹ ماه مه برای پرداخت اقساط و بدهی‌های خود دستکم به ۹ میلیارد یورو نیازمند است.

ادامه دارد...