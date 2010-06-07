سوریان و گودرزی به دیدار فینال راه یافتند / حذف سه نماینده ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در وزن 60 کیلوگرم حمید سوریان پس از استراحت در دور نخست در دور دوم آریپوف از ازبکستان را با نتایج 2- صفر و 1- صفر شکست داد. وی در دور سوم نیز شاوادزه از گرجستان را با نتایج 2- صفر و 6- صفر پشت سر گذاشت، وی در مرحله نیمه نهایی نیز رواز لاشخی از گرجستان را با نتایج 3- صفر، صفر-1 و 3- صفر مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. سوریان امشب برای کسب مدال طلا مقابل کونوراتوف از قزاقستان قرار می‌گیرد.

امین سوری در همین وزن در دور نخست با نتایج 3- صفر، صفر- 1 و 1- 3 مغلوب جوماشیف از ازبکستان شد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر ازبک مقابل حریف قزاقستانی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

داود اخباری در وزن 84 کیلوگرم ابتدا در دور نخست چامباشویلی از گرجستان را با نتایج 3- صفر و 1- صفر شکست داد وی در دور دوم نیز آرتور شاهینیان از ارمنستان را با نتایج صفر- 4، 2- صفر و 1- صفر مغلوب کرد، اخباری در دور سوم با نتایج 2- صفر، صفر- 2 و 1- 2 مغلوب آندری ساموخین از قزاقستان شد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر قزاقستانی مقابل حریف گرجستانی، اخباری از دور رقابت‌ها حذف شد.

حبیب اخلاقی در همین وزن در دور نخست با نتایج 1- 4، 1- صفر و صفر- 2 مقابل گیگیشیدزه از گرجستان شکست خورد و با توجه به حضور این کشتی‌گیر گرجستانی در دیدار فینال اخلاقی به گروه شانس مجدد راه یافت، وی در گروه بازنده‌ها در کشتی اول با حریف گرجستانی در حالی که در تایم اول با نتیجه 2- صفر و در تایم دوم با نتیجه 1- صفر پیش بود به دلیل مصدومیت این کشتی‌گیر پیروز شد و به دیدار رده‌بندی راه یافت.

بر این اساس در کشتی آزاد صادق گودرزی در وزن 74 کیلوگرم در دور نخست شاپیف از قزاقستان را با نتایج 1- صفر و 3- صفر شکست داد، وی در دور دوم نیز زوییدزه از گرجستان را با نتایج 3- صفر و 5- صفر شکست داد، گودرزی در مرحله نیمه نهایی ساگیراشویلی از گرجستان را در دو تایم با نتایج مشابه 2- صفر شکست داد تا در دیدار فینال مقابل متیو جنتری از کانادا قرار گیرد.

حسن رحیمی در وزن 84 کیلوگرم در دور نخست ماراسجشویلی از گرجستان را با نتایج 4- صفر و 2- صفر شکست داد وی در دور دوم مقابل سیمون سیمونف از قزاقستان با نتایج صفر- 1، و صفر- 6 شکست خورد و با توجه به شکست سیمینوف مقابل تراس دانکو کشتی‌گیر اوکراینی رحیمی نیز از دور رقابت‌ها کنار رفت.

مسابقات رده بندی و فینال عصر امروز برگزار می شود. تیم ایران روزهای شنبه و یکشنبه در این رقابتها صاحب 3 مدال طلا، 3 مدال نقره و 3 مدال برنز شده بود.