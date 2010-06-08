به گزارش خبرگزاری مهر، معاونین ادارات کل تعاون استانهای کشور برای اجرایی کردن برنامه سال 89 بخش تعاون گردهمایی یک روزه برگزار کردند.

عبدالمجید غریب رضا در این گردهمایی که با همکاری دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت تعاون برگزار شد، ضمن بیان سیاستها و برنامه های وزارت تعاون در سالجاری، در نظارت بر حسن انجام این برنامه ها در جهت رسیدن به اهداف مورد نظرتاکید کرد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون تصریح کرد: برگزاری طرح سرشماری اقتصادی شرکتها و اتحادیه های تعاونی به منظور جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی برای محاسبه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، اجرای طرح به روز رسانی اطلاعات آدرسی شرکتها و اتحادیه های تعاونی، جداسازی آمار بخش تعاون از کلیه آمارهای تولیدی در کشور و پیگیری طرح تجارت الکترونیک در بخش تعاون از مهمترین برنامه ها در زمینه آمار و فن آوری اطلاعات است.

نصیری مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات این وزارتخانه نیز به تشریح نظام آماری بخش تعاون، مشخص نمودن مشکلات موجود و ارائه راهکارهای مورد نیاز در جهت رفع این مشکلات پرداخت.

همچنین در این گردهمایی، علاوه بر طرح موارد مورد اشاره اقدام به آموزش حضوری معاونین ادارات کل استانها در زمینه انجام طرح به روز رسانی الکترونیکی اطلاعات آدرسی شرکتها و اتحادیه های تعاونی به منظور دسترسی به واحد‌های آماری برای انجام سرشماری اقتصادی تعاونیها، اهمیت انجام سرشماری و همچنین نحوه کار با سامانه جدید ثبت نام متقاضیان مسکن مهر پرداخته شد.