به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "در باب روشنفکری دینی و اخلاق" شامل مجموعه مصاحبه‌ها و مقالات سروش دباغ است که در سالهای اخیر در حوزه روشنفکری دینی و اخلاق و در روزنامه‌ها و نشریات متعدد منتشر شده‏اند و هم‏اکنون گردآوری و ویراستاری شده و از سوی انتشارات صراط روانه بازار نشر شده است.

در این نشست مصطفی ملکیان و محمدمنصور هاشمی به نقد و بررسی کتاب "در باب روشنفکری دینی و اخلاق" خواهند پرداخت.

علاقه‏مندان به شرکت در این نشست می‏توانند روز چهارشنبه، 26 خردادماه به سالن اجتماعات انتشارات صراط واقع در میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست شمالی، کوچه تبریز، پلاک 19 مراجعه کنند.