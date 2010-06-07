به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "در باب روشنفکری دینی و اخلاق" شامل مجموعه مصاحبهها و مقالات سروش دباغ است که در سالهای اخیر در حوزه روشنفکری دینی و اخلاق و در روزنامهها و نشریات متعدد منتشر شدهاند و هماکنون گردآوری و ویراستاری شده و از سوی انتشارات صراط روانه بازار نشر شده است.
در این نشست مصطفی ملکیان و محمدمنصور هاشمی به نقد و بررسی کتاب "در باب روشنفکری دینی و اخلاق" خواهند پرداخت.
علاقهمندان به شرکت در این نشست میتوانند روز چهارشنبه، 26 خردادماه به سالن اجتماعات انتشارات صراط واقع در میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست شمالی، کوچه تبریز، پلاک 19 مراجعه کنند.
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