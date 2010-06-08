به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی که همزمان با تعطیلات فصل فوتبال در ایران به هلند سفرکرده است، بامداد روز پنج شنبه این کشور را به مقصد آفریقای جنوبی ترک خواهد کرد.

هدف سرمربی تیم ملی از سفر به آفریقای جنوبی زیر نظر گرفتن 4 تیم آسیایی حاضر در مسابقات جام جهانی شامل؛ کره جنوبی، کره شمالی ، استرالیا و ژاپن است که احتمالا در مسابقات جام ملتهای آسیا جزو حریفان اصلی تیم ملی خواهند بود.

مسابقات جام جهانی 2010 از روزجمعه هفته جاری 21 خرداد ماه با رقابت 32 تیم برترجهان در آفریقای جنوبی آغازخواهد شد.