۱۷ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۲۲

وزیر خارجه ترکیه:

عادی سازی رابطه با اسرائیل منوط به تشکیل کمیته حقیقت یاب است

وزیر امور خارجه ترکیه امروز اظهار داشت که بدون تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی برای بررسی حمله اخیر به کاروان آزادی عادی سازی روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی امکان نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، احمد داود اوغلو در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : اگر اسرائیل با تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی برای بررسی حمله به کاروان آزادی موافقت کند روابط با آن از سر گرفته خواهد شد در غیر این صورت عادی سازی روابط امری غیر قابل قبول خواهد بود.

وزیر امور خارجه ترکیه در ادامه گفت: اگر اسرائیل با تشکیل چنین کمیته ای مخالفت کند یعنی اینکه به دنبال پنهان کردن حقایق است. اما مجالی برای فرار از این مسئولیت بین المللی نیست و اگر اسرائیلی ها امروز چنین کاری کنند قطعا در آینده نخواهند توانست از بار این مسئولیت فرار کنند.

رژیم صهیونیستی در نخستین ساعات روز دوشنبه 10 خرداد برابر با 31 مه کشتی های آزادی حامل کمکهای انسانی به غزه را که در آن 700 فعال صلح از 42 کشور جهان حضور داشتند مورد هجوم قرار داد. در پی این حمله، ترکیه سفیر خود را از تل آویو فراخواند.

حمله به این کشتی ها موجی از اعتراضات و احساسات ضد صهیونیست را در سراسر جهان به وجود آورد و تظاهرات گسترده ای در شهرهای مختلف جهان از جمله پاریس، لندن، سیدنی و شهرهای مختلف ترکیه، فلسطین ... برگزار شد که همچنان ادامه دارد.

