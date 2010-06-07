200 میلیارد ریال اعتبار برای نگهداری فضای سبز شیراز اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز ظهر دوشنبه در این خصوص به خبرنگاران گفت: نگهداری از پارکها و فضاهای سبز سطح شهر همه ساله هزینه های هنگفتی در بر دارد که بر این اساس امسال نیز 200 میلیارد و 500 میلیون ریال بودجه برای این کار پیش بینی شده است.

شهزاد رونق زاده افزود: این سازمان در راستای انجام وظایف خود در دو مسیر ایجاد و توسعه فضای سبز و نگهداری از آن، در سال جاری برنامه های خرد و کلان بسیاری در دست انجام دارد که از جمله آنها اجرای فضای سبز بیش از 10 پارک در مناطق مختلف است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری بیش از 200 هزار اصله نهال نیز در سطح شهر و ارتفاعات پیرامونی آن کاشته خواهد شد، اضافه کرد: علاوه بر این در حوزه کودکان نیز به منظور کاهش خطر و تامین امنیت جانی کودکان در پارکها بیش از 10 هزار متر مربع کفپوش زمین بازی کودکان همچنین 10 مجموعه دستگاه ورزشی در بوستانهای جدید الاحداث نصب می شود.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ضمن اشاره به کم آبی و خشکسالی های اخیر نیز اظهار داشت: مقابله با خشکسالی و حفظ فضاهای سبز موجود از طریق حفر چاه های عمیق، لایروبی قنوات و ... از مهمترین دغدغه های مجموعه شهرداری طی چند سال اخیر بوده که در این راستا در سال جاری نیز هفت چاه عمیق در سطح شهر حفر و به دنبال آن خطوط انتقال آب و شبکه های آب سانی اجرا خواهد شد، همچنین بهسازی، آبرسانی و احیای قنوات جهت بهره برداری هرچه بهینه تر از آنها در دستور کار سال 89 است.