برای کمک به دانشگاههای زنگبار آماده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در این نشست با گرامی داشتن یاد و خاطره امام راحل عظیم الشان و شهدا، در خصوص پیشرفت های علمی کشورمان گفت: ایران در دانش های نوین بویژه هوافضا، فیزیک و علوم هسته ای پیشرفت های خوبی داشته و همه اینها در دانشگاه های ما بومی و نهادینه شده است.

وی با تاکید بر اینکه ارزش کار ما در این است که دانش و فناوری ابزاری است در راستای تعالی و کمال بشر، افزود: این موضوع برخواسته از نوع نگاه و جهان بینی ماست.

وزیر علوم اظهار داشت: دو جهان بینی در جهان وجود دارد که در تقابل یکدیگر قرار دارند، یک نوع جهان بینی که سردمدار آن امریکا است، دیدگاه مادی است و در این دیدگاه اصل بر این است که وحی و پیام انبیا در روش زندگی و مناسبات مردم و ملت ها نقشی نداشته باشد.

وی افزود: این تفکر به هر نامی که باشد، کمونیسم، ماتریالیسم، سوسیالیسم و...وجه مشترک آن این است که این وحی و پیام انبیا در زندگی بشر مداخله ای نداشته باشد، در این تفکر علم ابزاری است برای سلطه بر دیگران.

دانشجو ادامه داد: آنها به نام حقوق بشر جنایاتی را مرتکب می شوند، در عراق، افغانستان و فلسطین در زمان حال و در ویتنام، هیروشیما ونا کازاکی در زمان گذشته، آنها از علم به عنوان ابزاری استفاده می کنند تا منابع کشورهای افریقایی را به تاراج ببرند، به نام آزادی زن را ابزاری قرار می دهند که منافع حیوانی خودشان را پیش ببرند، کرامت انسانی را نادیده می گیرند و همه این مفاسد را تبدیل به یک نظریه می کنند و با پردازش آن سعی در نهادینه کردن ظلم و مفسده در جهان دارند تا بتوانند منافع یک سری سرمایه دار صهیونیست را تامین کنند.

وی تاکید کرد: علم در نظر آنان ابزاری است برای نابودی بشر و برای استعمار بقیه ملت ها، برای حکومت بر منابع و سرزمین های دیگران و برای برآورده شدن منافع شخصی و گروهی کمپانی های عظیم در دست صهیونیستها.

وزیر علوم گفت: تفکر دیگری که بر دنیا حاکم است تفکر توحیدی است، این تفکری اسلامی است چون همه انبیا برای اسلام آمده اند و در این تفکر که ریشه در وحی و پیام انبیا دارد ابزاری است برای تعالی و تکامل بشر، در این تفکر قرار است فرامین و احکام الهی در زمین جاری شود و چون احکام الهی سلطه بر دیگران را نمی پذیرد، علم نیز سلطه بر دیگران نیست، بلکه عدالت خواهی و آرمان خواهی، صلح و صفاو صمیمیت را به همراه دارد.

وی اظهار داشت: سردمدار تفکر اسلامی در حال حاضر در دنیا ایران اسلامی است و اگر تقابلی بین ایران و امریکا وجود دارد، تقابل بین این دو تفکر است چراکه در تفکر توحیدی انحصار و آپارتاید علمی وجود ندارد، این تفکر قلبها را تسخیر می کند نه سرزمین ها را، مرزها برداشته می شود و ما یک امت می شویم همانطور که رسول اکرم (ص) بر قلب ها حکومت می کرد و به آنها آرامش می داد، ایران نیز با پیام های بر گرفته از آموزه های اسلامی، آرمان ها و نشر تفکر اسلامی را در دنیا دنبال می کند.

وی گفت: ما عزت ملت ها و کرامت ملت ها را می خواهیم و علومی که به دست می آوریم ابزاری است برای عزت و کرامت ملت ها و در همین راستا آمادگی کامل برای تعامل و تبادل در زمینه فرهنگ و آموزش با کشور زنگبار را داریم.

وزیر علوم لزوم تحقق تفاهم نامه های گذشته را تشکیل کارگروهی مستقل دانست و گفت: ازطرف وزارت علوم، معاون آموزشی به عنوان رئیس و روسای دانشگاه پیام نور و جامع علمی کاربردی وهمچنین رئیس مرکز همکاریهای علمی بین المللی به عنوان اعضاء گروه کاری معرفی می شوند تا پیگیری های لازم را انجام و نتیجه را اعلام کنند.

وی افزود: سفر به ایران می تواند در تحکیم روابط مفید واقع شود و ما برای کمک به دانشگاه های زنگبار پیرامون مسائل علمی، آموزشی فرهنگی و همچنین جذب دانشجو و اعزام اساتید به زنگبار آماده ایم و مایلیم بدانیم دولت شما در زمینه افزایش جذابیت ها برای فعالان آموزشی ما چه اقداماتی را انجام داده است.

به گزارش مهر، در این دیدار وزیر آموزش و مهارت های فنی زنگبار نیز با اشاره به سفر سال1387 خود به ایران و مذاکرات صورت گرفته در خصوص همکاری های علمی و فرهنگی دو جانبه گفت: ما مایلیم تفاهم نامه های گذشته را پیگیری کنیم و پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات وفناوری برای تشکیل کارگروه را بسیار ارزنده می دانیم.

وی به تبادل دانشجو و استاد با دانشگاه جامعه المصطفی در قم اشاره کرد و گفت: ما ارتباط بسیار خوبی با این دانشگاه داریم اما مایلیم با دانشگاه های دیگر نیز در زمینه های علمی و دانشجویی همکاری کنیم.

وزیر آموزش و مهارت های فنی زنگبار با اشاره به مشکلات این کشور اسلامی در زمینه های علمی و فناوری خواستار کمک و مساعدت جمهوری اسلامی ایران شد.