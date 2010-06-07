مفاهیم قرآن کریم منشور جامع برنامه ریزی در زندگی است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام احد آزادیخواه ظهر دوشنبه در نشست مدیران ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانها و کارشناسان امور قرآنی استان همدان که با حضور رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور برگزار شد، گفت: باید در عصر کنونی، توجه به مفاهیم قرآنی را بیشتر مد نظر دهیم.

وی اظهار داشت: آموزش مفاهیم قرآنی در راس برنامه های این سازمان قرار دارد و این سازمان درصدد فراهم کردن بستری مناسب جهت ترویج مفاهیم قرآنی و راه یافتن قرآن به خانه های عموم مردم و زندگی روزمره آنان است.

آزادیخواه با اشاره به اینکه همدان یکی از استانهای برتر کشور در زمینه برگزاری برنامه های قرآنی با کیفیت است، افزود: در سال جاری در تمامی شهرستانهای استان همدان، دو برنامه تفسیر قرآن کریم، ویژه عموم مردم برگزار می شود.

رئیس سازمان دار‌القرآن کریم کشور نیز در این جلسه گفت: در دهه چهارم انقلاب باید آموزش قرآن در ارتباط مردم با قرآن با رویکرد جدید و با محوریت قرآنی باشد.

مهدی قره‌ شیخلو افزود: آموزشهای قرآنی باید به سمتی برود که به فرهنگ قرآن در آموزشها توجه شود زیرا افزایش اطلاعات صرفا ملاک نیست.

قره‌ شیخلو با بیان اینکه متعلم باید با جان، محتوا و تعالیم قرآن آشنا شود، افزود: دستورات قرآن باید در افکار متعلمان تأثیر‌گذار باشد.

وی افزود: فرهنگ قرآنی باید روز به روز در زندگی روزمره افراد پررنگ‌ تر شود و این فرهنگ در زندگی روز‌مره‌ قابل ‌اتکا باشد.