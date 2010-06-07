  استانها
  2. اردبیل
۱۷ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۲۱

اصلاح سیستم قضایی به تنهایی مشکلات اجتماعی را حل نمی کند

اردبیل - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: اصلاح و توسعه سیستم قضایی به تنهایی رافع مشکلات اجتماعی و مردم نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فردین ارژنگی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از زندان مرکزی اردبیل اظهار داشت: راه حل تمام مشکلات اجتماعی تنها در اختیار دستگاه قضایی نیست.

وی افزود: اصلاح سیستمهای اداری و اقتصادی کشور، ارتقا فرهنگ عمومی و شهروندی، ایجاد اشتغال و مبارزه جدی با موادمخدر از جمله محورهای اساسی برای کاهش پرونده های قضایی و مشکلات اجتماعی است.

دادستان اردبیل همچنین افزایش زندانیان را آسیب عظیم اجتماعی دانست و اضافه کرد: بی تفاوتی نسبت به این خطر جدی، عواقب ناگوار اجتماعی فراوانی را در پی خواهد داشت.

ارژنگی به تاثیرات منفی زندانی شدن افراد اشاره کرد و بیان داشت: زندان و افزایش زندانیان یک روی سکه ای است که روی دیگر آن سرگردانی، بلاتکلیفی، رهاشدگی و بی سرپرست ماندن خانواده ها و بروز مشکلات اجتماعی است.

